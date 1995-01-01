Черчесов: «Вероятность большая, что Жирков не сыграет с Сан-Марино. Головин? Будем исходить из заключения врача»

Я представляю себе как Черчесов склонился над картой Сан Марино в глубоком раздумье. Стратег, блин. Алле, даже если выпустят Астраханский Волгарь ничего страшного (уже) не произойдет.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности футболистов к заключительному матчу отбора Евро-2020 с Сан-Марино.
«Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной. Вечером будет заключение от врача, и от этого будем исходить», – цитирует Черчесова ТАСС.
- Во вторник Россия сыграет на выезде с Сан-Марино, начало матча – в 22:45 мск.