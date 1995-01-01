Черчесов: «Вероятность большая, что Жирков не сыграет с Сан-Марино. Головин? Будем исходить из заключения врача»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности футболистов к заключительному матчу отбора Евро-2020 с Сан-Марино.

«Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной. Вечером будет заключение от врача, и от этого будем исходить», – цитирует Черчесова ТАСС.