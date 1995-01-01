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    Черчесов: «Вероятность большая, что Жирков не сыграет с Сан-Марино. Головин? Будем исходить из заключения врача»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности футболистов к заключительному матчу отбора Евро-2020 с Сан-Марино.

    «Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной. Вечером будет заключение от врача, и от этого будем исходить», – цитирует Черчесова ТАСС.

    • Во вторник Россия сыграет на выезде с Сан-Марино, начало матча – в 22:45 мск.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2086

      erma 8 минут назад

      Я представляю себе как Черчесов склонился над картой Сан Марино в глубоком раздумье. Стратег, блин. Алле, даже если выпустят Астраханский Волгарь ничего страшного (уже) не произойдет.

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