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  • Тренер «Ростова» Кафанов – о Мамаеве: «Не знай мы, что он год не играл, никто и не заметил бы»

Тренер «Ростова» Кафанов – о Мамаеве: «Не знай мы, что он год не играл, никто и не заметил бы»

18 ноября 2019, 07:50
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Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением о дебюте полузащитника Павла Мамаева в составе команды.

31-летний футболист принял участие в товарищеском матче с «Краснодаром» (0:1).

– Павел сыграл 53 минуты. Если учитывать его состояние на сегодняшний день, то мы им довольны. Он практически ни одного мяча не потерял. Потихонечку набирает форму, набирает объем. Кажется, его восстановление идет даже быстрее, чем мы предполагали.

– Сейчас он готов на эти 53 минуты? Весь матч играть, даже укороченный, ему рано?

– Он мог сыграть 10-15 минут после перерыва. Но вопрос не во времени, а в интенсивности – как он готов эти 60 минут бегать. Все-таки эта игра была больше товарищеская. Когда скорости будут другими, он и меньше может отыграть. Но это абсолютно нормально для того времени, которое он провел после длительного перерыва. Он и весь матч мог бегать, но тут нужно смотреть как бегать. В концовке он бы не смог выполнять тех задач, которые перед ним стояли. Где-то в атаку не успел, где-то – в оборону не вернулся. А такая работа, согласитесь, ни к чему.

– Игру, к сожалению не показывали. Можете рассказать о его позиции на поле и задачах, которые тренерский штаб «Ростова» перед ним поставил?

– Он играл центрального атакующего полузащитника, если хотите, «десятку». Они вдвоем с Еременко действовали: у нас было три центральных полузащитника, двое выдвинутых из них – Павел и Роман. Они между собой хорошо взаимодействовали, часто находили друг друга.

– Моментов эта связка много создала?

– Много моментов у нас не было. Но если брать удары, то у нас их было больше. Это были не голевые моменты, но атаковали мы часто. Было много передач в штрафную, много ударов.

– Если говорить в общем, чего больше всего потерял Мамаев за время простоя?

– Могу точно сказать, что играть в футбол он не разучился. Не знай мы, что Мамаев год пропустил, по сегодняшней игре никто бы и не заметил этого. Просто ему нужно набрать объем. Он остался все тем же Мамаевым, которого мы знали: голова у Павла работает так же, только мышцы немного отстают.

– К весне Мамаев наверстает «физику»?

– Мы этого очень хотим. Судя по тому, как все идет, это вполне вероятно. Но что будет дальше, мы, конечно, не знаем.

Мамаев: «Счастлив вернуться на поле»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Мамаев Павел
Комментарии (3)
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Ушат Помоев
1574055801
В любом случае для Ростова Мамаев усиление!
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Decorhome
1574076723
Наказание пошло на пользу
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portero
1574184503
будут игры за очки , там и видно будет , а товарка не показатель, рано хвалить.
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