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  • Football Italia: Де Лаурентис сократит зарплаты футболистов «Наполи» вдвое

Football Italia: Де Лаурентис сократит зарплаты футболистов «Наполи» вдвое

17 ноября 2019, 16:20
19

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен наказать игроков, которые не вернулись на базу после матча Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (0:0).

Сейчас глава клуба вместе с юристами изучает возможность сократить зарплаты нарушителей вдвое. По существующим нормам зарплата не может быть снижена более, чем на четверть. Итальянский кинопродюсер намерен обратиться в суд и обойти ограничения.

Кроме того, «Наполи» остановит выплаты футболистам по имиджевым правам, поскольку считает, что их бойкот нанес репутационный ущерб клубу.

Футболистам также запретили общаться с прессой, но полузащитник Эльйиф Эльмас дал интервью во время пребывания в сборной Северной Македонии.

  • Перед матчем с «Зальцбургом» фанаты «Наполи» устроили акцию протеста перед базой клуба.
  • Неаполитанцы идут на седьмом месте в чемпионате Италии.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Наполи Эльмас Эльйиф Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (19)
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УхоГорлоНос
1573999188
Ну круто, конечно) как бы не перегнул только) Разбегутся же)
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Cules2013
1573999374
Я только "за". Ничего личного, просто такой прецедент нужен мировому футболу. Многие игроки уже настолько зажрались и ничего не боятся, что пора бы их в чувство приводить. Штрафами в пару тысяч зелени и невключение на 1-2 матча в заявку уже никого не испугаешь, а даже не 50, а хотя бы 25% снижение з/п - это сильно. Ну а Анчелотти это плохо характеризует, как и де Лаурентиса, т.к. они вдвоём не смогли удержать ситуацию под контролем, что приходится принимать такие вот жёсткие экстренные меры.
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Серж 69
1574000333
Нужно бы и нашим руководителям перенять подобное,а то уж футболисты у нас прямо таки неприкасаемые,денег гребут немало,а ответственности от них не дождёшься никакой.Бежать им особо некуда,за бугром им никто таких денег не даст,ну а если и предложат что-то сопоставимое,то и спрос будет соответствующий,будут драть,как сидоровых коз,у них там не побалуешь,не тянешь-вали,и быстро.
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Derzkiy1
1574006179
Красавец
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neft44
1574007732
Наполи просто развалится и станет опять середняком серии А, вот чего добьётся Де Лаурентис
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DeStar
1574009220
жестко
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Пельш 1
1574015792
Супер!!!! Наших бы "ЗВЁЗД" так наказывали за каждый проигрыш!
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kliker
1574039514
Президент в Наполи - самодур, который сборы на базе решил использовать как наказание за проигрыш. Главный тренер и футболисты покрутили пальцем у виска, развернулись и разъёхались по домам. Теперь президент бесится. Привык в кинобизнесе, что продюссеры - боги и актёры - их рабы, шаг влево, и актёры разорены, их никто не снимает и они на помойке. В футболе это не так и это очень хорошо для футбола и общества.
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zigbert
1574085637
С чего то надо начинать если команда делается неуправляемой.
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