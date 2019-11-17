Football Italia: Де Лаурентис сократит зарплаты футболистов «Наполи» вдвое

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен наказать игроков, которые не вернулись на базу после матча Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (0:0).
Сейчас глава клуба вместе с юристами изучает возможность сократить зарплаты нарушителей вдвое. По существующим нормам зарплата не может быть снижена более, чем на четверть. Итальянский кинопродюсер намерен обратиться в суд и обойти ограничения.
Кроме того, «Наполи» остановит выплаты футболистам по имиджевым правам, поскольку считает, что их бойкот нанес репутационный ущерб клубу.
Футболистам также запретили общаться с прессой, но полузащитник Эльйиф Эльмас дал интервью во время пребывания в сборной Северной Македонии.
- Перед матчем с «Зальцбургом» фанаты «Наполи» устроили акцию протеста перед базой клуба.
- Неаполитанцы идут на седьмом месте в чемпионате Италии.
Источник: Football Italia