Football Italia: Де Лаурентис сократит зарплаты футболистов «Наполи» вдвое

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен наказать игроков, которые не вернулись на базу после матча Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (0:0).

Сейчас глава клуба вместе с юристами изучает возможность сократить зарплаты нарушителей вдвое. По существующим нормам зарплата не может быть снижена более, чем на четверть. Итальянский кинопродюсер намерен обратиться в суд и обойти ограничения.

Кроме того, «Наполи» остановит выплаты футболистам по имиджевым правам, поскольку считает, что их бойкот нанес репутационный ущерб клубу.

Футболистам также запретили общаться с прессой, но полузащитник Эльйиф Эльмас дал интервью во время пребывания в сборной Северной Македонии.