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    Football Italia: Де Лаурентис сократит зарплаты футболистов «Наполи» вдвое

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен наказать игроков, которые не вернулись на базу после матча Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (0:0).

    Сейчас глава клуба вместе с юристами изучает возможность сократить зарплаты нарушителей вдвое. По существующим нормам зарплата не может быть снижена более, чем на четверть. Итальянский кинопродюсер намерен обратиться в суд и обойти ограничения.

    Кроме того, «Наполи» остановит выплаты футболистам по имиджевым правам, поскольку считает, что их бойкот нанес репутационный ущерб клубу.

    Футболистам также запретили общаться с прессой, но полузащитник Эльйиф Эльмас дал интервью во время пребывания в сборной Северной Македонии.

    • Перед матчем с «Зальцбургом» фанаты «Наполи» устроили акцию протеста перед базой клуба.
    • Неаполитанцы идут на седьмом месте в чемпионате Италии.

    Источник: Football Italia

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