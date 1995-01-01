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    Семин: «Бедность «Ростова»? Возможно, это блеф»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что информация о финансовых трудностях «Ростова» может быть неправдой.

    — Слышали, что в «Ростове» кончились деньги? Не хотите присмотреться к Норманну, Шомуродову и так далее, пока другие не расхватали?

    — Норманн, Шомуродов, Еременко — топ-футболисты, заиграют в любой команде. Но насчет бедности «Ростова» — пока без комментариев. Может, это блеф, как часто бывает? Пока у них все в порядке, так что верится с трудом.

    • Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о долгах перед игроками.
    • «Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

    В Минспорта Ростовской области опровергли информацию об отсутствии финансовой помощи «Ростову»

    Источник: «Матч ТВ»

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