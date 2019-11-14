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Семин: «Бедность «Ростова»? Возможно, это блеф»

14 ноября 2019, 22:20
4

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что информация о финансовых трудностях «Ростова» может быть неправдой.

— Слышали, что в «Ростове» кончились деньги? Не хотите присмотреться к Норманну, Шомуродову и так далее, пока другие не расхватали?

— Норманн, Шомуродов, Еременко — топ-футболисты, заиграют в любой команде. Но насчет бедности «Ростова» — пока без комментариев. Может, это блеф, как часто бывает? Пока у них все в порядке, так что верится с трудом.

  • Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о долгах перед игроками.
  • «Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

В Минспорта Ростовской области опровергли информацию об отсутствии финансовой помощи «Ростову»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Семин Юрий
Комментарии (4)
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nemolod
1573803351
Когда не платится зарплата три месяца-это уже не блеф,да и главный тренер ростовской команды держит нос по ветру и просто от скуки заявления делать не будет-значит там действительно все серьезно!
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Decorhome
1573831266
Жаль жаль и еще раз жаль. Хорошая команда, да и тренер молодец
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