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  • В Минспорта Ростовской области опровергли информацию об отсутствии финансовой помощи «Ростову»

В Минспорта Ростовской области опровергли информацию об отсутствии финансовой помощи «Ростову»

14 ноября 2019, 19:20
18

В Министерстве спорта Ростовской области опровергли информацию об отсутствии финансовой помощи «Ростову».

«В 2019 году «Ростову» из областной казны был предоставлен грант в форме субсидий на сумму 380 млн рублей. Гранты предоставляются на финансовое обеспечение части с затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия команд в составе клубов по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях в игровом сезоне текущего года.

Игорь Гуськов никогда не руководил «Ростовом», не был его президентом и не входил в структуру руководства клуба. Следовательно, долги, которые накопились у футбольного клуба, не могут быть связаны с деятельностью первого заместителя губернатора Ростовской области», — заявили в министерстве.

  • Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о долгах перед игроками.
  • «Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

«СЭ»: у «Ростова» сложная финансовая ситуация. Клуб могут покинуть Карпин и 6 игроков

Источник: «РБК-Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (18)
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Павелий
1573750009
Вроде вовремя Карпин рассказал о ситуации. Может, всё наладится.
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Mister_Tomsk
1573750987
пахнет какой то не здоровой херней. явно бабки хотели попилить. а тут Валера слово сказал!
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Серж 69
1573751214
Ну,деньги область,может,и даёт какие,только этого не достаточно,скорее всего,клуб футбольный не дешёвое удовольствие..Да потом,дошли ли эти деньги в полном объёме до Ростова?Очень сомнительно...У ловких околофутбольных дельцов схемы отработаны виртуозно:мне,тебе,и вот уже нет половины всего выделенного,сколько клубов погубили...
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порт
1573752910
Зачем тогда Валера воду мутит? Хочет красиво уйти?
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MaxRnD
1573752991
Оснований не верить Карпину нет ! Смысл ему врать-то ?
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Рубинище
1573755260
Карпину больше верю. чем чиновникам.6 мил дол мало для содержания клуба РПЛ
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Ганнибал Лектор
1573756034
Мир спасет не красота, а массовые расстрелы... сколько уже таких историй, когда команду, финансируемую из госбюджета тупо обворовывает кучка мелкотравчатых жуликов? Томск, Саранск, Самара, Волгоград, Раменское, Кубань... Ростову можно только посочувствовать
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sengen
1573758226
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paracetamol
1573760180
Жалко, если Ростов в очередной раз разделеребанят. Нельзя слишком часто выносить морковские клупы!
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zigbert
1573826980
Успокоили но надолго ли?
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