В Минспорта Ростовской области опровергли информацию об отсутствии финансовой помощи «Ростову»

В Министерстве спорта Ростовской области опровергли информацию об отсутствии финансовой помощи «Ростову».

«В 2019 году «Ростову» из областной казны был предоставлен грант в форме субсидий на сумму 380 млн рублей. Гранты предоставляются на финансовое обеспечение части с затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия команд в составе клубов по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях в игровом сезоне текущего года.

Игорь Гуськов никогда не руководил «Ростовом», не был его президентом и не входил в структуру руководства клуба. Следовательно, долги, которые накопились у футбольного клуба, не могут быть связаны с деятельностью первого заместителя губернатора Ростовской области», — заявили в министерстве.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о долгах перед игроками.

рассказал о долгах перед игроками. «Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

«СЭ»: у «Ростова» сложная финансовая ситуация. Клуб могут покинуть Карпин и 6 игроков