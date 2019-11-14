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    В Минспорта Ростовской области опровергли информацию об отсутствии финансовой помощи «Ростову»

    В Министерстве спорта Ростовской области опровергли информацию об отсутствии финансовой помощи «Ростову».

    «В 2019 году «Ростову» из областной казны был предоставлен грант в форме субсидий на сумму 380 млн рублей. Гранты предоставляются на финансовое обеспечение части с затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия команд в составе клубов по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях в игровом сезоне текущего года.

    Игорь Гуськов никогда не руководил «Ростовом», не был его президентом и не входил в структуру руководства клуба. Следовательно, долги, которые накопились у футбольного клуба, не могут быть связаны с деятельностью первого заместителя губернатора Ростовской области», — заявили в министерстве.

    • Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о долгах перед игроками.
    • «Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

    «СЭ»: у «Ростова» сложная финансовая ситуация. Клуб могут покинуть Карпин и 6 игроков

    Источник: «РБК-Ростов»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +34993

      MaxRnD 3 минуты назад

      Оснований не верить Карпину нет ! Смысл ему врать-то ?

      0
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      Рейтинг: +3583

      порт 4 минуты назад

      Зачем тогда Валера воду мутит? Хочет красиво уйти?

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      Рейтинг: +465

      Серж 69 32 минуты назад

      Ну,деньги область,может,и даёт какие,только этого не достаточно,скорее всего,клуб футбольный не дешёвое удовольствие..Да потом,дошли ли эти деньги в полном объёме до Ростова?Очень сомнительно...У ловких околофутбольных дельцов схемы отработаны виртуозно:мне,тебе,и вот уже нет половины всего выделенного,сколько клубов погубили...

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      Рейтинг: +924

      Mister_Tomsk 36 минут назад

      пахнет какой то не здоровой херней. явно бабки хотели попилить. а тут Валера слово сказал!

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      Рейтинг: +2128

      Павелий 52 минуты назад

      Вроде вовремя Карпин рассказал о ситуации. Может, всё наладится.

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      Рейтинг: +1130

      Genz 1 час назад

      Пи..рас на пи..арасе управляют, а три месяца команда без зарплаты и премиальных. Нужно не выходить на игры , иначе г..ндоны не выплатят

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      Рейтинг: +924

      Mister_Tomsk > Genz 50 минут назад

      если на матч не выйдут, их ****** по каким нить условиям в их контрактах.

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