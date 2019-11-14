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    Григорян: «У меня есть предложение поработать в «Пюнике». Отношусь к этому очень серьезно, но мне нужна пауза»

    Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян сообщил, что ему предложили возглавить «Пюник».

    «У меня есть предложение поработать в «Пюнике». Я очень серьезно рассматриваю его. Но после такого спурта, который у меня был в этом сезоне, нужна хотя бы какая-то пауза, около месяца. Но в целом, говоря о продолжении карьеры в Армении, отношусь очень серьезно», – сказал Григорян.

    • В октябре Алекандр Тарханов покинул пост главного тренера «Пюника» и стал вице-президентом клуба.
    • Григорян в октябре уволился из «Тамбова». Тренер принял команду в апреле, когда она выступала в ФНЛ, после чего тамбовчане вышли в РПЛ с первого места.
    • Сообщалось, что Федерация футбола Армении отказала Григоряну, когда он приехал подписывать контракт.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6172

      mihail200606 11 минут назад

      Ой, бедный, а где ж ты перенапрягся.. Влез зачем то в прошлом году в команду, которая на ходу была, обосрал ей начало сезона и свалил..

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      Рейтинг: +756

      petr69 25 минут назад

      ваш багаж в Тамбове работает исправно

      0
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      Рейтинг: +1677

      Фан666 40 минут назад

      Там бабы играют что ли?

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