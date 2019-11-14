Григорян: «У меня есть предложение поработать в «Пюнике». Отношусь к этому очень серьезно, но мне нужна пауза»

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян сообщил, что ему предложили возглавить «Пюник».

«У меня есть предложение поработать в «Пюнике». Я очень серьезно рассматриваю его. Но после такого спурта, который у меня был в этом сезоне, нужна хотя бы какая-то пауза, около месяца. Но в целом, говоря о продолжении карьеры в Армении, отношусь очень серьезно», – сказал Григорян.