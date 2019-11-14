Григорян: «У меня есть предложение поработать в «Пюнике». Отношусь к этому очень серьезно, но мне нужна пауза»

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян сообщил, что ему предложили возглавить «Пюник».
«У меня есть предложение поработать в «Пюнике». Я очень серьезно рассматриваю его. Но после такого спурта, который у меня был в этом сезоне, нужна хотя бы какая-то пауза, около месяца. Но в целом, говоря о продолжении карьеры в Армении, отношусь очень серьезно», – сказал Григорян.
- В октябре Алекандр Тарханов покинул пост главного тренера «Пюника» и стал вице-президентом клуба.
- Григорян в октябре уволился из «Тамбова». Тренер принял команду в апреле, когда она выступала в ФНЛ, после чего тамбовчане вышли в РПЛ с первого места.
- Сообщалось, что Федерация футбола Армении отказала Григоряну, когда он приехал подписывать контракт.
Источник: «Р-Спорт»