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  • Григорян: «У меня есть предложение поработать в «Пюнике». Отношусь к этому очень серьезно, но мне нужна пауза»

Григорян: «У меня есть предложение поработать в «Пюнике». Отношусь к этому очень серьезно, но мне нужна пауза»

14 ноября 2019, 18:50
6

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян сообщил, что ему предложили возглавить «Пюник».

«У меня есть предложение поработать в «Пюнике». Я очень серьезно рассматриваю его. Но после такого спурта, который у меня был в этом сезоне, нужна хотя бы какая-то пауза, около месяца. Но в целом, говоря о продолжении карьеры в Армении, отношусь очень серьезно», – сказал Григорян.

  • В октябре Алекандр Тарханов покинул пост главного тренера «Пюника» и стал вице-президентом клуба.
  • Григорян в октябре уволился из «Тамбова». Тренер принял команду в апреле, когда она выступала в ФНЛ, после чего тамбовчане вышли в РПЛ с первого места.
  • Сообщалось, что Федерация футбола Армении отказала Григоряну, когда он приехал подписывать контракт.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Пюник Тамбов Григорян Александр
Комментарии (6)
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Фан666
1573750807
Там бабы играют что ли?
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petr69
1573751727
ваш багаж в Тамбове работает исправно
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mihail200606
1573752530
Ой, бедный, а где ж ты перенапрягся.. Влез зачем то в прошлом году в команду, которая на ходу была, обосрал ей начало сезона и свалил..
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sengen
1573758295
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3a zenit
1573758620
устал херню молоть в микрофон
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Decorhome
1573831325
Долго не тяни. И здесь могут отказать
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