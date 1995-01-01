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    Агент Еремин: «Не видели смысла в трансфере Дивеева в лондонский «Арсенал» для условной стажировки»

    Агент Олег Ерeмин рассказал о несостоявшемся переходе защитника ЦСКА Игоря Дивеева в лондонский «Арсенал».

    «Скаут «Арсенала» мне звонил и говорил о рассмотрении кандидатуры Дивеева. Но до полноценного предложения не дошло, потому что он тогда не играл в клубе. «Арсенал» не мог оценить его хотя бы на уровне РПЛ.

    А ехать туда без понятного статуса в команде, на условную стажировку, мы сами не видели смысла. Ехать просто для того, чтобы попробовать? Он и в «Уфе» мог это сделать.

    Причин, по которым его взял ЦСКА, сразу несколько. Во-первых, он хорошо играл на уровне сборных, а у «армейцев» очень хороший селекционный отдел. Во-вторых, его хорошо знал Гончаренко, работавший с ним ранее.

    Плюс им был очень нужен центральный защитник, а «Уфа» согласилась на аренду с правом выкупа. Ну а то, что его не ставил Кириченко, — проблема самого Кириченко. Гончаренко не боится доверять молодым. В итоге Дивеев в ЦСКА!» – сказал Еремин.

    Агент Еремин: «Мирзов сменил агента и спрятался. Для меня его просто нет»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:40
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +12525

      bset 37 минут назад

      Сразу видно, что агент думает в первую очередь об игроке, а не о агентских выплатах. А уж правильно ли не согласились на Арсенал или нет, теперь никто не узнает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Ушат Помоев 40 минут назад

      А зря!

      0
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