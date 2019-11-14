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  • Агент Еремин: «Не видели смысла в трансфере Дивеева в лондонский «Арсенал» для условной стажировки»

Агент Еремин: «Не видели смысла в трансфере Дивеева в лондонский «Арсенал» для условной стажировки»

14 ноября 2019, 08:40
6

Агент Олег Ерeмин рассказал о несостоявшемся переходе защитника ЦСКА Игоря Дивеева в лондонский «Арсенал».

«Скаут «Арсенала» мне звонил и говорил о рассмотрении кандидатуры Дивеева. Но до полноценного предложения не дошло, потому что он тогда не играл в клубе. «Арсенал» не мог оценить его хотя бы на уровне РПЛ.

А ехать туда без понятного статуса в команде, на условную стажировку, мы сами не видели смысла. Ехать просто для того, чтобы попробовать? Он и в «Уфе» мог это сделать.

Причин, по которым его взял ЦСКА, сразу несколько. Во-первых, он хорошо играл на уровне сборных, а у «армейцев» очень хороший селекционный отдел. Во-вторых, его хорошо знал Гончаренко, работавший с ним ранее.

Плюс им был очень нужен центральный защитник, а «Уфа» согласилась на аренду с правом выкупа. Ну а то, что его не ставил Кириченко, — проблема самого Кириченко. Гончаренко не боится доверять молодым. В итоге Дивеев в ЦСКА!» – сказал Еремин.

Агент Еремин: «Мирзов сменил агента и спрятался. Для меня его просто нет»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Дивеев Игорь
Комментарии (6)
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Ушат Помоев
1573712055
А зря!
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bset
1573712218
Сразу видно, что агент думает в первую очередь об игроке, а не о агентских выплатах. А уж правильно ли не согласились на Арсенал или нет, теперь никто не узнает.
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spam2009
1573715893
В итоге Дивеев в ЦСКА! лажает и лажает
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InterMilLano1908
1573716089
Зинченко же уехал из Уфы в звездный МС и заиграл... А так дивеев ушел бы в аренду в условный середняк и показывал свой уровень
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Томик
1573743650
Да конечно же. Какой - то арсенал! Что тут рассматривать?
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