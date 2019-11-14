Агент Еремин: «Не видели смысла в трансфере Дивеева в лондонский «Арсенал» для условной стажировки»

Агент Олег Ерeмин рассказал о несостоявшемся переходе защитника ЦСКА Игоря Дивеева в лондонский «Арсенал».

«Скаут «Арсенала» мне звонил и говорил о рассмотрении кандидатуры Дивеева. Но до полноценного предложения не дошло, потому что он тогда не играл в клубе. «Арсенал» не мог оценить его хотя бы на уровне РПЛ.

А ехать туда без понятного статуса в команде, на условную стажировку, мы сами не видели смысла. Ехать просто для того, чтобы попробовать? Он и в «Уфе» мог это сделать.

Причин, по которым его взял ЦСКА, сразу несколько. Во-первых, он хорошо играл на уровне сборных, а у «армейцев» очень хороший селекционный отдел. Во-вторых, его хорошо знал Гончаренко, работавший с ним ранее.

Плюс им был очень нужен центральный защитник, а «Уфа» согласилась на аренду с правом выкупа. Ну а то, что его не ставил Кириченко, — проблема самого Кириченко. Гончаренко не боится доверять молодым. В итоге Дивеев в ЦСКА!» – сказал Еремин.

Агент Еремин: «Мирзов сменил агента и спрятался. Для меня его просто нет»