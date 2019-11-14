Агент Еремин: «Мирзов сменил агента и спрятался. Для меня его просто нет»

Агент Олег Ерeмин рассказал об отношениях с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым, интересы которого он ранее представлял.

«В момент ухода из «Торпедо» он, по непонятным мне причинам, решил сменить агента. Даже не позвонил, спрятался и пропал с горизонтов. Ну и бог ему судья — зачем сохранять односторонние отношения?

Если у человека нет стройности в голове и каких-то принципов, его обязательно переманят. У нас с Резиуаном был договор, но тогда отношения между агентом и игроком были не так хорошо защищены, как сейчас.

Мне с ним говорить не о чем. Любой человек проявляет свои лучшие и худшие качества в экстремальных условиях. Мирзов поступил вот так. Не понимаю, чем он руководствовался, и боюсь, никогда не смогу с этим разобраться.

Эта история — предмет для серьeзного исследования психологом, а может, и не одним. Я понял, что мировоззрение расходится с моим. Получил от него удар в спину, и для меня этого человека просто нет», – сказал Еремин.