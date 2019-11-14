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  • Агент Еремин: «Мирзов сменил агента и спрятался. Для меня его просто нет»

Агент Еремин: «Мирзов сменил агента и спрятался. Для меня его просто нет»

14 ноября 2019, 08:20
10

Агент Олег Ерeмин рассказал об отношениях с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым, интересы которого он ранее представлял.

«В момент ухода из «Торпедо» он, по непонятным мне причинам, решил сменить агента. Даже не позвонил, спрятался и пропал с горизонтов. Ну и бог ему судья — зачем сохранять односторонние отношения?

Если у человека нет стройности в голове и каких-то принципов, его обязательно переманят. У нас с Резиуаном был договор, но тогда отношения между агентом и игроком были не так хорошо защищены, как сейчас.

Мне с ним говорить не о чем. Любой человек проявляет свои лучшие и худшие качества в экстремальных условиях. Мирзов поступил вот так. Не понимаю, чем он руководствовался, и боюсь, никогда не смогу с этим разобраться.

Эта история — предмет для серьeзного исследования психологом, а может, и не одним. Я понял, что мировоззрение расходится с моим. Получил от него удар в спину, и для меня этого человека просто нет», – сказал Еремин.

  • По данным Transfermarkt, сейчас интересы Мирзова представляет агенство Agency of professional sport.
  • Олег Еремин – один из сотрудников агенства наряду с агентом Владимиром Бондаренко.
  • Одним из главных клиентов этого агенства является полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Мирзов Резиуан
Комментарии (10)
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Ушат Помоев
1573712113
Да кому нужен этот Мирзов....
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Диктор
1573714824
Увы это суть людей.Человек ищет где лучше,а рыба где глубже.
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Давид59
1573717564
Человек ушёл от агента. Естественно агент рыдает.
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slavа0508
1573718997
Да насрать на вас прилепалы,,,,
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vka1970
1573732847
Что то часто в последнее время я слышу про удары в спину. Ээээ, тенденция какая то.
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oyabun
1573734251
Ну и что? Зачем заметка? От футбола как то далековато..
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Бухбух
1573746120
А сам Еремин сделал что-нибудь полезное для того, чтобы Мирзов от него не ушел?
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Мудакам
1573769842
Кинул тебя...
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