Уткин: «Когда Фирмино играл в Германии, его торговал «Зенит». Очень хотел приобрести»

«Зенит» интересовался нынешним игроком «Ливерпуля» Роберто Фирмино, когда он выступал в Германии. Такой информацией владеет видеоблогер Василий Уткин.
«Мало кто помнит, но Фирмино торговал «Зенит». Когда он был не до конца татуирован и играл в Германии и даже не был центральным форвардом. Очень хотели его приобрести, но не получилось», – сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».
- С 2011-го по 2015-й год Фирмино играл за «Хоффенхайм».
- В текущем сезоне АПЛ бразилец не пропустил ни одного матча, забил три гола, сделал столько же результативных передач.
- «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.
Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»