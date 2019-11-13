Уткин: «Когда Фирмино играл в Германии, его торговал «Зенит». Очень хотел приобрести»

«Зенит» интересовался нынешним игроком «Ливерпуля» Роберто Фирмино, когда он выступал в Германии. Такой информацией владеет видеоблогер Василий Уткин.

«Мало кто помнит, но Фирмино торговал «Зенит». Когда он был не до конца татуирован и играл в Германии и даже не был центральным форвардом. Очень хотели его приобрести, но не получилось», – сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».