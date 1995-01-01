Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Уткин: «Когда Фирмино играл в Германии, его торговал «Зенит». Очень хотел приобрести»

    «Зенит» интересовался нынешним игроком «Ливерпуля» Роберто Фирмино, когда он выступал в Германии. Такой информацией владеет видеоблогер Василий Уткин.

    «Мало кто помнит, но Фирмино торговал «Зенит». Когда он был не до конца татуирован и играл в Германии и даже не был центральным форвардом. Очень хотели его приобрести, но не получилось», – сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».

    • С 2011-го по 2015-й год Фирмино играл за «Хоффенхайм».
    • В текущем сезоне АПЛ бразилец не пропустил ни одного матча, забил три гола, сделал столько же результативных передач.
    • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

    Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74444
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru