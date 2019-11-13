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  • Уткин: «Когда Фирмино играл в Германии, его торговал «Зенит». Очень хотел приобрести»

Уткин: «Когда Фирмино играл в Германии, его торговал «Зенит». Очень хотел приобрести»

13 ноября 2019, 07:48
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«Зенит» интересовался нынешним игроком «Ливерпуля» Роберто Фирмино, когда он выступал в Германии. Такой информацией владеет видеоблогер Василий Уткин.

«Мало кто помнит, но Фирмино торговал «Зенит». Когда он был не до конца татуирован и играл в Германии и даже не был центральным форвардом. Очень хотели его приобрести, но не получилось», – сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».

  • С 2011-го по 2015-й год Фирмино играл за «Хоффенхайм».
  • В текущем сезоне АПЛ бразилец не пропустил ни одного матча, забил три гола, сделал столько же результативных передач.
  • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Зенит Ливерпуль Фирмино Роберто Уткин Василий
Комментарии (1)
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Томик
1573631689
Когда Зенит "очень хочет", то приобретает. Значит не очень то и хотел.
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