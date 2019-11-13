Mundo Deportivo: Неймар рассчитывает в следующем сезоне вернуться в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону». На днях игрок был в Каталонии и принял участие в вечеринке по случаю дня рождения супруги Луиса Суареса.
Как пишет Mundo Deportivo, Неймар сказал игрокам клуба, что в следующем сезоне рассчитывает к ним вернуться. Бразилец назвал это мечтой.
- Известно, что французы начали переговоры о продлении контракта с бразильцем.
- «ПСЖ» купил Неймара в 2017 году за 222 миллиона евро.
- Летом клубы не смогли договориться о трансфере.
Источник: Mundo Deportivo