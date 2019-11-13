Mundo Deportivo: Неймар рассчитывает в следующем сезоне вернуться в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону». На днях игрок был в Каталонии и принял участие в вечеринке по случаю дня рождения супруги Луиса Суареса.

Как пишет Mundo Deportivo, Неймар сказал игрокам клуба, что в следующем сезоне рассчитывает к ним вернуться. Бразилец назвал это мечтой.