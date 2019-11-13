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  • Mundo Deportivo: Неймар рассчитывает в следующем сезоне вернуться в «Барселону»

Mundo Deportivo: Неймар рассчитывает в следующем сезоне вернуться в «Барселону»

13 ноября 2019, 06:08
4

Форвард «ПСЖ» Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону». На днях игрок был в Каталонии и принял участие в вечеринке по случаю дня рождения супруги Луиса Суареса.

Как пишет Mundo Deportivo, Неймар сказал игрокам клуба, что в следующем сезоне рассчитывает к ним вернуться. Бразилец назвал это мечтой.

  • Известно, что французы начали переговоры о продлении контракта с бразильцем.
  • «ПСЖ» купил Неймара в 2017 году за 222 миллиона евро.
  • Летом клубы не смогли договориться о трансфере.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (4)
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DyadyaWel
1573628147
Осталось ещё пару сезонов то помечтать и можно возвращаться. Глядишь и в правду станешь главнее Месси. Вот только папуля вряд-ли от такого расклада будет в восторге, ведь так навару не будет. Поэтому быстрее в Китай наверно попадет чем в Барсу.
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Barçist
1573640966
Издалека заходят,почву готовят,чтобы опять летом было о чём писать.Папа отрицает.
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Saracen Jr
1573641874
Я тоже, лежа на диване, рассчитываю в следующие году попасть в барсу. Пфф, ну и что?! Барсе то нахрен проститутка?! Дайте шанс зажечь пересу и фати!
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