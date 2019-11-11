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Моуринью: «Для меня чемпионская гонка в АПЛ окончена»

11 ноября 2019, 11:36
4

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что «Ливерпуль» не упустит лидерство в АПЛ до конца сезона.

  • В воскресенье «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1.
  • Мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайших преследователей на восемь очков.
  • «Ливерпуль» не выигрывал английский чемпионат с 1990 года.

«Если ты отстаешь, ты должен верить, что способен догнать лидера, а если ты возглавляешь таблицу с серьезным преимуществом, нужно осознавать, что все равно еще ничего не решено.

Но я не там и не там, я здесь. И здесь, с моей позиции, чемпионская гонка окончена, если, конечно, не случится ничего драматического. Например, травмы, которые подкосят команду. Считаю, что «Ливерпуль» – сложенный пазл. Стиль их игры адаптирован к качествам имеющихся игроков.

«Манчестер Сити» способен выиграть семь, восемь, девять матчей подряд, но я не представляю, как «Ливерпуль» может упустить преимущество в девять очков», – сказал Моуринью.

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Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Моуринью Жозе
Комментарии (4)
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Ушат Помоев
1573462530
Ну с Челси хорошо все было а вот с МЮ оплошал...
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scor-666-009
1573463930
Не будем торопиться... В прошлом сезоне у Ливерпуля было преимущество над Сити в 10 очков, но в итоге уступили им первое место...
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Maxi_7
1573470525
Это АПЛ, детка...пара поражений на выезде и вот уже нет никакого преимущества...
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acor94
1573470571
Ты из гонки еще прошлой зимой вылетел))
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