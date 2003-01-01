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    Моуринью: «Для меня чемпионская гонка в АПЛ окончена»

    Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что «Ливерпуль» не упустит лидерство в АПЛ до конца сезона.

    • В воскресенье «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1.
    • Мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайших преследователей на восемь очков.
    • «Ливерпуль» не выигрывал английский чемпионат с 1990 года.

    «Если ты отстаешь, ты должен верить, что способен догнать лидера, а если ты возглавляешь таблицу с серьезным преимуществом, нужно осознавать, что все равно еще ничего не решено.

    Но я не там и не там, я здесь. И здесь, с моей позиции, чемпионская гонка окончена, если, конечно, не случится ничего драматического. Например, травмы, которые подкосят команду. Считаю, что «Ливерпуль» – сложенный пазл. Стиль их игры адаптирован к качествам имеющихся игроков.

    «Манчестер Сити» способен выиграть семь, восемь, девять матчей подряд, но я не представляю, как «Ливерпуль» может упустить преимущество в девять очков», – сказал Моуринью.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +127

      scor-666-009 47 минут назад

      Не будем торопиться... В прошлом сезоне у Ливерпуля было преимущество над Сити в 10 очков, но в итоге уступили им первое место...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Ушат Помоев 1 час назад

      Ну с Челси хорошо все было а вот с МЮ оплошал...

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