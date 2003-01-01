Домашнее доминирование «Ливерпуля» и худший старт Гвардиолы в АПЛ

Основные цифры и факты по английскому топ-матчу.

• «Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» (3:1). Теперь «Ливерпуль» лидирует в чемпионате с отрывом в восемь очков от «Лестера» и «Челси». Большее преимущество на этой стадии имел только «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1993/94. «Ман Сити» идет четвертым, но уступает лидеру уже девять очков. Это худший старт для Пепа Гвардиолы за всю его карьеру в АПЛ (25 очков, 12 матчей).

• Гвардиола и Клопп признали, что даже при таком результате «Ман Сити» играл отлично. Особенно интересна цитата Клоппа: «Они выглядели хорошо. О, они выглядели очень хорошо. Мы должны были защищаться от всего происходящего. Но мы забили невероятные голы. По интенсивности игра была очень яркой».

• «Манчестер Сити» уже 16 лет не может обыграть «Ливерпуль» на «Энфилде» в АПЛ. Последняя победа была 3 мая 2003 года, когда «Сити» выиграл со счетом 2:1. После этого «Ливерпуль» выиграл 12 игр и еще в пяти сыграл вничью. Гвардиола проиграл на «Энфилде» уже четыре матча – такого несчастливого стадиона в его карьере еще не было.

• «Ливерпуль» набрал вдвое больше очков, чем пятая команда чемпионата (34-17). Пятым в таблице неожиданно идет только вышедший в АПЛ «Шеффилд». При этом впервые за 34 года «Ливерпуль» выиграл уже 13 домашних матчей подряд. Последнее поражение дома в АПЛ было еще в апреле 2017-го, когда «Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас».

• Фабиньо никогда не проигрывал матч, если выходил в стартовом составе «Ливерпуля». Из 31 игры с ним в стартовом составе «Ливерпуль» выиграл 26 матчей, еще в пяти играх была ничья. В ворота «Ман Сити» Фабиньо забил свой первый гол в этом сезоне. Из других авторов голов интересен Мане – у него 18 голов в 17 последних матчах в старте на «Энфилде» в АПЛ.

• Есть еще несколько парадоксальных цифр, которые не совсем вписываются в события этого противостояния. Агуэро регулярно забивает «Ливерпулю» в домашних матчах, но на «Энфилде» не забил уже в восьмой игре АПЛ подряд. Зато «Ливерпуль» впервые за пять лет пропускал голы в девяти матчах подряд. Но все равно лидирует и побеждает.

• Судейство в этом матче тоже обсуждали. За всю игру мяч дважды попадал в руку Тренту. Оба раза Гвардиола требовал пенальти, а первый момент вообще был перед голом Фабиньо. Мяч засчитали правильно. Гвардиола после матча пошел благодарить арбитров за их работу.

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