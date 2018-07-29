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    У Жоржиньо уникальная техника пробития пенальти. Он подпрыгивает перед ударом и не смотрит на мяч


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    Голосов: 1
    Сегодня, 19:30
    И почти не промахивается.

    В эмоциональной куче событий игры «Челси» – «Аякс» остались незаметными два важных момента – реализованные пенальти Жоржиньо.

    Да, нет ничего фантастического в том, что игрок забивает два пенальти за игру. Но как вам такие цифры: Жоржиньо за карьеру реализовал 17 из 18 пенальти (послематчевые серии – не в счет). Да, хорошо-хорошо, в этом тоже нет ничего сверхординарного.

    Но вы посмотрите, как он их исполняет.

    Это особая техника Жоржиньо, так он пробивает всегда, так он забил вчера два гола «Аяксу».

    Во время разгона Жоржиньо все время смотрит на мяч. Но, подбегая к нему, он поднимает голову и одновременно подпрыгивает перед ударом. Когда Жоржиньо подпрыгивает, вратарь начинает заваливаться в одну из сторон, а Жоржиньо видит это и отправляет мяч в другую, не опуская глаз.

    В матче прошлого сезона АПЛ Стив Мунье из «Хаддерсфилда» возмущался приемом Жоржиньо:

    «Он прыгнул перед пенальти, и Бен(Хамер) нырнул. Я не знаю, почему рефери не заставил его перебить. Это было немного странно. Судья должен объяснить нам, почему это считается законным. Потому что я не понимаю этого».

    Когда у Жоржиньо спросили о том, как он умудряется так пробивать одиннадцатиметровые и как он к этому пришел, полузащитник ответил, что не выдаст свой секрет.

    Бывший вратарь «Челси» Матей Делач анализировал и восхищался стилем Жоржиньо:

    «Он пробивает в ту долю секунды, когда вратарь делает первое движение. Он отталкивается правой ногой, подпрыгивая, а в момент приземления бьет; руки в этот момент вытяну для равновесия».

    Прежде чем начать пользоваться этой техникой Жоржиньо пробил семь пенальти в карьере (за «Верону» и «Наполи» в 2013-2015 годы). Потом он не подходил к точке два с половиной года. И, видимо, за это время придумал и освоил новый стиль исполнения.

    Первый раз Жоржиньо попробовал так пробить в августе 2017-го в квалификации ЛЕ против «Ниццы». И с того момента он ни разу не пробил, не подпрыгивая перед этим.

    Только двум вратарям удалось справиться с таким исполнением Жоржиньо: Симоне Скуффету из «Удинезе» (но Жоржиньо сразу же забил на добивании) и Эдерсону из «Сити».

    Оба вратаря до последнего стояли на месте. И только когда Жоржиньо касался мяча, заваливались в нужный угол и отбивали удар.

    Сейчас почти все соперники «Челси» и сборной Италии знают о технике Жоржиньо и до последнего стоят на месте, когда он бьет им пенальти. Но все равно пропускают – Жоржиньо переигрывает их в тех самых долях секунд.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Матч ТВ
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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