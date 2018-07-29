У Жоржиньо уникальная техника пробития пенальти. Он подпрыгивает перед ударом и не смотрит на мяч

И почти не промахивается.

В эмоциональной куче событий игры «Челси» – «Аякс» остались незаметными два важных момента – реализованные пенальти Жоржиньо.

Да, нет ничего фантастического в том, что игрок забивает два пенальти за игру. Но как вам такие цифры: Жоржиньо за карьеру реализовал 17 из 18 пенальти (послематчевые серии – не в счет). Да, хорошо-хорошо, в этом тоже нет ничего сверхординарного.

Но вы посмотрите, как он их исполняет.

twit text — Goal (@goal) July 29, 2018

Это особая техника Жоржиньо, так он пробивает всегда, так он забил вчера два гола «Аяксу».

Во время разгона Жоржиньо все время смотрит на мяч. Но, подбегая к нему, он поднимает голову и одновременно подпрыгивает перед ударом. Когда Жоржиньо подпрыгивает, вратарь начинает заваливаться в одну из сторон, а Жоржиньо видит это и отправляет мяч в другую, не опуская глаз.

В матче прошлого сезона АПЛ Стив Мунье из «Хаддерсфилда» возмущался приемом Жоржиньо:

«Он прыгнул перед пенальти, и Бен(Хамер) нырнул. Я не знаю, почему рефери не заставил его перебить. Это было немного странно. Судья должен объяснить нам, почему это считается законным. Потому что я не понимаю этого».

Когда у Жоржиньо спросили о том, как он умудряется так пробивать одиннадцатиметровые и как он к этому пришел, полузащитник ответил, что не выдаст свой секрет.

twit text — OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2019

Бывший вратарь «Челси» Матей Делач анализировал и восхищался стилем Жоржиньо:

«Он пробивает в ту долю секунды, когда вратарь делает первое движение. Он отталкивается правой ногой, подпрыгивая, а в момент приземления бьет; руки в этот момент вытяну для равновесия».

Прежде чем начать пользоваться этой техникой Жоржиньо пробил семь пенальти в карьере (за «Верону» и «Наполи» в 2013-2015 годы). Потом он не подходил к точке два с половиной года. И, видимо, за это время придумал и освоил новый стиль исполнения.

Первый раз Жоржиньо попробовал так пробить в августе 2017-го в квалификации ЛЕ против «Ниццы». И с того момента он ни разу не пробил, не подпрыгивая перед этим.

twit text — Squawka Football (@Squawka) November 5, 2019

Только двум вратарям удалось справиться с таким исполнением Жоржиньо: Симоне Скуффету из «Удинезе» (но Жоржиньо сразу же забил на добивании) и Эдерсону из «Сити».

Оба вратаря до последнего стояли на месте. И только когда Жоржиньо касался мяча, заваливались в нужный угол и отбивали удар.

Сейчас почти все соперники «Челси» и сборной Италии знают о технике Жоржиньо и до последнего стоят на месте, когда он бьет им пенальти. Но все равно пропускают – Жоржиньо переигрывает их в тех самых долях секунд.