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  • Гвардиола – судьям после матча с «Ливерпулем»: «Большое вам спасибо»

Гвардиола – судьям после матча с «Ливерпулем»: «Большое вам спасибо»

10 ноября 2019, 22:11
33

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола остался недоволен работой арбитров в матче 12-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3).

После игры испанский специалист подошел к судьям и в саркастичной манере поблагодарил их, сказав: «Большое вам спасибо».

Гвардиола по ходу матча указывал арбитрам, что те должны были поставить два пенальти в ворота «Ливерпуля».

  • «Сити» проиграл третий раз в нынешнем розыгрыше АПЛ.
  • На данный момент команда занимает четвертое место в таблице, отставая от «Ливерпуля» на 9 очков.

Три гола «Ливерпуля» частично объяснимы проблемами с составом у «Ман Сити»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (33)
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talgatnurzhanov2006
1573413451
Моура на тебя не хватает. Вообще расслабился .
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Shotlandets86
1573413983
Пепка опять заныл, бабки уже даже не вывозят.)))
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paracetamol
1573414360
Слаб Пупка перед Клопом, только и всего. Выразил свою слабость.
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Ушат Помоев
1573415224
После драки кулаками не машут!
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TANNER
1573416112
Мяч попал в руку Тренту после того как отскочил от руки Бернарду Силвы. Когда падал Стерлинг, там не пенальти надо было давать, а желтую за симуляцию. Мане в матче с Астон Виллой после очевиднейшего касания упал, и ему влепили желтую. Какие пенальти? Гвардиола ты о чем? Здесь ВАР сработал так как нужно. Хз какие у него претензии могут быть к судьям.
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dinar7777dinar
1573416586
У трента руки не было там в колено в руку не задело . Но момент когда трент снес стерлядь там чистый пенальт . Стерлядь на мяче первый трент мяч не задел и по ноге . 1 пенальт украден .
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Вомбат
1573417123
Не болею за американо-английский Ливерпуль, но надо признать, что 1) Ливерпуль сейчас стал сильнее Сити даже на дистанции, 2) Сити никогда не был и не будет кубковой командой, и с самого начала команда Гвардиолы в кубковых играх была слабее команды Клоппа, 3) Сегодня Ливерпуль играл лучше, чем Сити, 4) Из всех тренеров мира Гвардиола имеет наименьшее право жаловаться на судейство.
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ASG
1573420896
странное судейство. если в первом случае очень и очень спорно, то вторая рука - чистый пеналь.
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серега кашин
1573441976
такое ощущение что судьи выходили на матч чтобы завалить мс
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Decorhome
1573454297
Судьи удивили. Такое хладнокровие. Играют лидеры. Два спорных момента. И ни разу не обратились к var.
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