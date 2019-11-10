Гвардиола – судьям после матча с «Ливерпулем»: «Большое вам спасибо»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола остался недоволен работой арбитров в матче 12-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3).

После игры испанский специалист подошел к судьям и в саркастичной манере поблагодарил их, сказав: «Большое вам спасибо».

Гвардиола по ходу матча указывал арбитрам, что те должны были поставить два пенальти в ворота «Ливерпуля».

«Сити» проиграл третий раз в нынешнем розыгрыше АПЛ.

На данный момент команда занимает четвертое место в таблице, отставая от «Ливерпуля» на 9 очков.

Три гола «Ливерпуля» частично объяснимы проблемами с составом у «Ман Сити»