Гвардиола – судьям после матча с «Ливерпулем»: «Большое вам спасибо»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола остался недоволен работой арбитров в матче 12-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3).
После игры испанский специалист подошел к судьям и в саркастичной манере поблагодарил их, сказав: «Большое вам спасибо».
Гвардиола по ходу матча указывал арбитрам, что те должны были поставить два пенальти в ворота «Ливерпуля».
- «Сити» проиграл третий раз в нынешнем розыгрыше АПЛ.
- На данный момент команда занимает четвертое место в таблице, отставая от «Ливерпуля» на 9 очков.
Три гола «Ливерпуля» частично объяснимы проблемами с составом у «Ман Сити»
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Источник: «Бомбардир»