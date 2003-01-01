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    Гвардиола – судьям после матча с «Ливерпулем»: «Большое вам спасибо»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола остался недоволен работой арбитров в матче 12-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3).

    После игры испанский специалист подошел к судьям и в саркастичной манере поблагодарил их, сказав: «Большое вам спасибо».

    Гвардиола по ходу матча указывал арбитрам, что те должны были поставить два пенальти в ворота «Ливерпуля».

    • «Сити» проиграл третий раз в нынешнем розыгрыше АПЛ.
    • На данный момент команда занимает четвертое место в таблице, отставая от «Ливерпуля» на 9 очков.

    Три гола «Ливерпуля» частично объяснимы проблемами с составом у «Ман Сити»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:11
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3730

      dinar7777dinar 2 минуты назад

      У трента руки не было там в колено в руку не задело . Но момент когда трент снес стерлядь там чистый пенальт . Стерлядь на мяче первый трент мяч не задел и по ноге . 1 пенальт украден .

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      Рейтинг: +47

      TANNER 10 минут назад

      Мяч попал в руку Тренту после того как отскочил от руки Бернарду Силвы. Когда падал Стерлинг, там не пенальти надо было давать, а желтую за симуляцию. Мане в матче с Астон Виллой после очевиднейшего касания упал, и ему влепили желтую. Какие пенальти? Гвардиола ты о чем? Здесь ВАР сработал так как нужно. Хз какие у него претензии могут быть к судьям.

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      Рейтинг: +3730

      dinar7777dinar > TANNER 1 минуту назад

      Ой да ладно стерляди симуляцию за то что трент не попал по мячу а ударил по ноге ? Ептаа да ты спец .

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      Рейтинг: +1339

      Бриг 10 минут назад

      Всё же не Гончаренко.

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      Рейтинг: +1660

      Alekxei Z. 13 минут назад

      ВАР в АПЛ это что-то странное...
      Счёт конечно не по игре, но приятный.
      Заждались уже все чемпионство Ливерпуля!

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      Рейтинг: +41

      Ушат Помоев 24 минуты назад

      После драки кулаками не машут!

      0
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      Рейтинг: +4068

      paracetamol 39 минут назад

      Слаб Пупка перед Клопом, только и всего. Выразил свою слабость.

      0
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      Рейтинг: +308

      Shotlandets86 45 минут назад

      Пепка опять заныл, бабки уже даже не вывозят.)))

      -1
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      Рейтинг: +3730

      dinar7777dinar > Shotlandets86 21 секунду назад

      Придурок а ливер че бедный клуб содержащийся за счет пендоских бабок ?

      0
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      Рейтинг: +627

      talgatnurzhanov2006 54 минуты назад

      Моура на тебя не хватает. Вообще расслабился .

      4
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      Рейтинг: +4684

      ivan-football-fan > talgatnurzhanov2006 40 минут назад

      Клоппа хватает с избытком))) И Роджерса))+

      0
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      Рейтинг: +206

      Lesha VV 56 минут назад

      Какой эмоциональный )

      1
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      Рейтинг: +4684

      ivan-football-fan > Lesha VV 40 минут назад

      ЧУФСТВИТЕЛЬНЫЙ))+

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