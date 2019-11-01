«Мы не чувствовали момента, когда нужно остановиться и перестать идти в атаку». Милнер и Трент рассказывают о том, как устроен «Ливерпуль»

Два интервью, раскрывающих секрет рабочей атмосферы в команде.

Джеймс Милнер дебютировал во взрослом в футболе, когда ему было 16 лет и 309 дней. Он стал вторым самым молодым игроком АПЛ, когда-либо выходившим на поле. К 17-ти годам Милнер стал основным в «Лидсе». Пресса и фанаты подняли шум вокруг Джеймса.

В интервью американскому изданию The Athletic Милнер рассказал, как справлялся с вниманием общественности, как изменилась футбольная моложешь, и о том, как изменился «Ливерпуль».

Милнер о популярности

«Многие футболисты хотят быть популярными, но я всегда был противоположен этой позиции. В начале нулевых мне очень помог Уэйн Руни – своей выдающейся игрой. Он получил большее внимание, и от меня отстали. Это было хорошо для меня.

Сейчас молодым игрокам намного проще – у них есть все: комфорт и популярность. Но с другой стороны, они привлекают большое внимание с самого раннего возраста. Это сложно.

Но к молодым игрокам сейчас относятся как к профессионалам с самого раннего возраста. У них невероятные условия. Им сложно почувствовать это чувство: когда ты мечтаешь просто попасть в раздевалку своего клуба».

Милнер о Клоппе и изменениях в «Ливерпуле»

«Два-три года назад мы были очень эмоциональными и фанатичными. Мы много атаковали, всегда хотели взорвать игру. И, возможно, мы не чувствовали моменты, когда нужно остановиться и перестать идти в атаку большим количеством.

С тех пор мы много работали и многое изменили. Люди могут посмотреть на нас двухлетней давности и сказать, что мы чаще играли в захватывающий футбол. Но в то время мы отдавались в одном матче, а в другом уже не могли действовать на тех же скоростях и теряли очки.

Когда вы проводите по 50-60 игр за сезон, вы не будете всегда играть хорошо и зрелищно. Поэтому вам нужно найти способы выигрывать матчи даже тогда, когда вы не в лучшей форме.

Милнер о контракте на новый сезон

«Я максимально концентрируюсь на каждой игре. И это отношение не изменится, пока я здесь. Пробуду я в клубе еще пять лет или один месяц – я отдам команде абсолютно все, что у меня есть».

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Размышляя о новом поколении футболистов, Милнер отметил Трента Александра-Арнольда как игрока с идеально правильным подходом к делу:

«Я думаю, молодым игрокам сложно сосредотачиваться так же на футболе, как это делает Трент. Футболисты должны быть скромными, постоянно учиться и брать пример у более опытных.

Я испытываю огромное уважение к Тренту за ее профессионализм. Он проделал большой путь, справился с давлением и до сих пор остается скромным семейным парнем».

Так совпало, что Трент тоже недавно дал интервью тому же изданию The Athletic. Мы выделили самое важное: о том, как он попал в клуб, как постоянно менял позицию и о том, как подал тот самый угловой в игре с «Барсой».

«Я получил шанс потренироваться в академии «Ливерпуля» случайно. У нас в школе проводилась лотерея для первоклассников – чье имя вытаскивали из шляпы, те отправлялись на тренировку в академию. Мне повезло, вытянули мое имя.

После первого тренировочного дня тренеры подошли к моей маме и спросили, могу ли я прийти еще раз, чтобы сыграть в нескольких тренировочных матчах. С того дня я стал игроком «Ливерпуля». Мне было шесть лет.

Я всегда любил этот город и клуб. Я вырос в семье фанатов «Ливерпуля». После матча с «Ювентусом» в четвертьфинале Лиги чемпионов 2005-го года я понял, что хочу когда-нибудь тоже статью частью таких событий».

Трент о том, как стал крайним защитником

«Я играл везде! Я был вингером в «Ливерпуле». В любительских турнирах я играл в центре полузащиты. Я очень много бегал, боролся, забивал голы, пытался защищаться.

Когда мне было 12-13 лет, меня переставили в центр оборону. На этой позиции я отыграл около двух лет. С 15 лет я стал опорником под руководством Пепа Линдерса (прим. – тогда тренер академии; сейчас – помощник Клоппа).

Потом меня переставили на правый фланг обороны, мне было лет 17. Мы решили, что эта позиция самая удобная и правильная для меня. Быть полузащитником слишком сложно на взрослом уровне, а меня уже стали подтягивать к основной команде. Тогда в «Ливерпуле» было не так много правых защитников, поэтому мы пошли на это.

Трент о вкладе Пепа Линдерса, одного из тренеров «Ливерпуля»

«Между нами была настоящая связь. Его страсть к футболу – это то, чего я не встречал в тренере до встречи с ним. Детали, которые он мне объяснял, его воля к победе – это было невероятно; и это было именно то, что м не было нужно.

Мы с Пепом часами тренировались вдвоем, просто играя в два касания, бездельничая, играя в теннис. Иногда мы тренировались так долго, что прожекторе на стадионе гасли – вот как было поздно.

Он учил меня играть в центре полузащиты. Учил диктовать темп игры, позволял подключаться в атаку. Он давал мне свободу на поле, которую я так хотел, и оказал на меня огромное влияние».

Его страсть к футболу – это то, чего я раньше не видел в тренере. Детали, над которыми он заморачивался, его воля к победе – это было невероятно. Это было именно то, что я хотел, и что мне было нужно. Мы с Пепом часами тренировались, просто играя в два касания, бездельничая, играя в теннис. Пару раз мы оставались на поле так долго, что там уже гасили прожекторы. Мы вдвоем оставались до 7 вечера Киркби. Это было удивительно».

Трент об угловом в матче с «Барселоной»

«Это не было запланировано. Когда я отошел от мяча, я просто увидел, что все игроки «Барсы» выключены. Никто не ожидал, что я это сделаю. Я отошел от мяча и увидел, что Дивок свободен и находится в отличном положении. Никто даже не смотрел на мяч, никто не был действительно сосредоточен на чем-либо. Их вратарь кричал на кого-то, выйдя из ворот. Ни один игрок «Барселоны» не смотрел на мяч.

Я подумал: «Я просто сделаю это». Я надеялся, что Дивок увидит это. Я ничего ему даже не крикнул. Я просто отправил ему мяч и надеялся. Я не знаю как, но у него сработал инстинкт. Он повернулся, увидел мяч и забил. Невероятный гол».

Трент о Клоппе

«Если ты хочешь поговорить с ним, он это замечает и становится самым великим болтуном на свете. Он не перегружает нас информацией. Он не так много просит от нас в матчах, как может показаться. Он говорит только самые основные и важные вещи.

Я всегда слушаю, что он говорит, потому что знаю, какой он мудрый человек. Его советы – вероятно, самые важные для меня».

Трент о стене у стадиона, посвященной ему

«Я невероятно горжусь этим. Это то, о чем я даже не думал и не мечтал. Сейчас даже представить сложно, что я бы мог об этом когда-то мечтать.

twit text — James Pearce (@JamesPearceLFC) August 8, 2019

Надеюсь, однажды я стану капитаном «Ливерпуля». Это всегда было моей мечтой. Я ежедневно учусь у наших лидеров, Хендерсона и Милнера, слежу за тем, как они себя ведут.

Для меня большая честь быть игроком «Ливерпуля». Я хочу оставаться здесь как можно дольше».

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