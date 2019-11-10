Главные новости дня. «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити», Дзагоев вышел на поле впервые с ноября 2018-го

Месси в матче с «Сельтой» 52-м своим голом со штрафного оформил 52-й хет-трик в карьере.

РПЛ. «Оренбург» и «Уфа» обошлись без голов, уфимцы ни разу в 2019 году не победили в гостях.

РПЛ. «Зенит» благодаря Азмуну победил «Арсенал» и оторвался от второго места на шесть очков.

Ахметова вызвали в сборную России в связи с травмой Баринова.

РПЛ. ЦСКА дважды уступал в счете «Сочи», но победил и поднялся в зону Лиги чемпионов.

Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают».

Дзагоев, не игравший больше года за ЦСКА, вышел на замену в матче с «Сочи».

РПЛ. «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью.

АПЛ. «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и закрепился на первом месте.

У Крыховяка диагностировано сотрясение мозга по итогам матча с «Краснодаром».