Ахметова вызвали в сборную России в связи с травмой Баринова

В списке сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино случилось изменение. В связи с травмой полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова тренерский штаб вызвал игрока ЦСКА Ильзата Ахметова.

«Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сегодня вечером присоединится к сборной России на учебно-тренировочном сборе в Сочи. Это связано с тем, игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов получил мышечное повреждение.

Под контролем медицинского штаба сборной России ему было выполнено МРТ, и все полученные результаты проанализированы. Учитывая то, что минимальный срок лечения составляет 10 дней, принято решение оставить футболиста в расположении команды», – информирует пресс-служба сборной.