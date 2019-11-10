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  • Ахметова вызвали в сборную России в связи с травмой Баринова

Ахметова вызвали в сборную России в связи с травмой Баринова

10 ноября 2019, 18:11
4

В списке сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино случилось изменение. В связи с травмой полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова тренерский штаб вызвал игрока ЦСКА Ильзата Ахметова.

«Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сегодня вечером присоединится к сборной России на учебно-тренировочном сборе в Сочи. Это связано с тем, игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов получил мышечное повреждение.

Под контролем медицинского штаба сборной России ему было выполнено МРТ, и все полученные результаты проанализированы. Учитывая то, что минимальный срок лечения составляет 10 дней, принято решение оставить футболиста в расположении команды», – информирует пресс-служба сборной.

  • Ахметов в эти минуты проводит матч ЦСКА в Сочи.
  • Встреча с Бельгией состоится в субботу, 16 ноября.
  • Сборная России уже обеспечила путевку на Евро-2020.

Источник: твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий Ахметов Ильзат
Комментарии (4)
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Томик
1573400922
Что ему там делать? Неужели даже Ахметова Черчесов сможет научить играть в футбол?
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Ушат Помоев
1573402688
Ну так себе замена...
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Toomans
1573411384
Давай, татарин, показывай, на что ты способен!
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paracetamol
1573413606
Шило на мыло поменяли.
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