Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Ахметова вызвали в сборную России в связи с травмой Баринова

    В списке сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино случилось изменение. В связи с травмой полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова тренерский штаб вызвал игрока ЦСКА Ильзата Ахметова.

    «Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сегодня вечером присоединится к сборной России на учебно-тренировочном сборе в Сочи. Это связано с тем, игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов получил мышечное повреждение.

    Под контролем медицинского штаба сборной России ему было выполнено МРТ, и все полученные результаты проанализированы. Учитывая то, что минимальный срок лечения составляет 10 дней, принято решение оставить футболиста в расположении команды», – информирует пресс-служба сборной.

    • Ахметов в эти минуты проводит матч ЦСКА в Сочи.
    • Встреча с Бельгией состоится в субботу, 16 ноября.
    • Сборная России уже обеспечила путевку на Евро-2020.

    Источник: твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:11
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34

      Ушат Помоев 30 минут назад

      Ну так себе замена...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1665

      Томик 1 час назад

      Что ему там делать? Неужели даже Ахметова Черчесов сможет научить играть в футбол?

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74401
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru