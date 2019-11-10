РПЛ. ЦСКА дважды уступал в счете «Сочи», но победил и поднялся в зону Лиги чемпионов

Гол Федора Чалова принес ЦСКА победу в Сочи в рамках 16-го тура РПЛ. Москвичи два раза уступали в счете по ходу встречи.

«Сочи» остался на последнем месте в таблице, а ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов. Впереди в чемпионате пауза на матчи сборных.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Сочи – ЦСКА (Москва) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мостовой, 7; 1:1 – Мевля, 16 (в свои ворота); 2:1 – Полоз, 45+2 (с пенальти); 2:2 – Обляков, 52; 2:3 – Чалов, 55.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович (Заболотный, 79), Полоз, Цаллагов, Набиуллин (Шакуро, 60), Мостовой, Лагатор, Нобоа (Бурмистров, 68).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов (Шарлия, 58), Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич (Дзагоев, 85), Сигурдссон (Ахметов, 71), Чалов.

Предупреждения: Джанаев, 53; Лагатор, 59; Кудряшов, 87 – Дивеев, 18; Карпов, 21; Обляков, 74; Бистрович, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ