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РПЛ. ЦСКА дважды уступал в счете «Сочи», но победил и поднялся в зону Лиги чемпионов

10 ноября 2019, 18:25
88

Гол Федора Чалова принес ЦСКА победу в Сочи в рамках 16-го тура РПЛ. Москвичи два раза уступали в счете по ходу встречи.

«Сочи» остался на последнем месте в таблице, а ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов. Впереди в чемпионате пауза на матчи сборных.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Сочи – ЦСКА (Москва) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мостовой, 7; 1:1 – Мевля, 16 (в свои ворота); 2:1 – Полоз, 45+2 (с пенальти); 2:2 – Обляков, 52; 2:3 – Чалов, 55.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович (Заболотный, 79), Полоз, Цаллагов, Набиуллин (Шакуро, 60), Мостовой, Лагатор, Нобоа (Бурмистров, 68).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов (Шарлия, 58), Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич (Дзагоев, 85), Сигурдссон (Ахметов, 71), Чалов.

Предупреждения: Джанаев, 53; Лагатор, 59; Кудряшов, 87 – Дивеев, 18; Карпов, 21; Обляков, 74; Бистрович, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Сочи ЦСКА
Комментарии (88)
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InterMilLano1908
1573399656
И опять газпрём... Левый пенальти, за то играть руками в штрафной футболистам сочи можно
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Lester84
1573399723
Всех армейцев с трудовой победой! И снова матч с судейским скандалом. Не поставил 100% пенальти за игру рукой, зато гол с передачей из-за пределов поля засчитал
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Zubo
1573399943
Сегодня вся страна увидела как ЦСКА может выиграт-ь у Сочи, только с помощью админ ресурса, фол Облякова даже не повторяли , там прамая красная была, конечно... зачем, это же не Зенит
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cska-62
1573399953
Такие выдуманные пенальти бывают крайне редко. Впрочем, весь матч судьишка этого питерского филиала откровенно подсуживал «Сочи». Команде с фантастически сильным составом для последней строчки в турнирной таблице.
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Ловкий Бубен
1573400106
Только слепой не видел что гол был забит после того как мяч ушёл за лицевую, ну и судья тоже не увидел, но мы то все увидели что конюшня по-другому не может, плюс очередная красная Облякова, которую он опять не получил, пора РФС открыть глаза
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BuenosArgentina
1573400420
Мне одному показалось что конюшню за уши тащат ? Мяч ушёл вроде за лицевую когда гол был забит !
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Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1573400547
Я не понял чё конюшня повылазила, лгать про то что судейство было нормальным, Обляков то опять красную заработал, как и с Зенитом
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Зенит77
1573400935
Я не берусь утвершдать но по моему мяч ушёл за лицевую когда гол был забит , чё судья не свистнул ?
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Из Твери Леха
1573402633
Какая им ЛЧ? Команда, изнасилованная ференцфаршами и лудогорцами просто не имеет права там играть. Хотя когда в этом чемпионате кто-то имел право, кроме избранных?
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sobaka120982
1573403148
Был на стадионе и приятно удивился как весь стадион поприветствовал Алана Дзагоева!!! Когда он вышел на замену, здоровья Дзага!!!
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