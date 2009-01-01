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    РПЛ. ЦСКА дважды уступал в счете «Сочи», но победил и поднялся в зону Лиги чемпионов

    Гол Федора Чалова принес ЦСКА победу в Сочи в рамках 16-го тура РПЛ. Москвичи два раза уступали в счете по ходу встречи.

    «Сочи» остался на последнем месте в таблице, а ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов. Впереди в чемпионате пауза на матчи сборных.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Сочи – ЦСКА (Москва) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мостовой, 7; 1:1 – Мевля, 16 (в свои ворота); 2:1 – Полоз, 45+2 (с пенальти); 2:2 – Обляков, 52; 2:3 – Чалов, 55.

    «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович (Заболотный, 79), Полоз, Цаллагов, Набиуллин (Шакуро, 60), Мостовой, Лагатор, Нобоа (Бурмистров, 68).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов (Шарлия, 58), Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич (Дзагоев, 85), Сигурдссон (Ахметов, 71), Чалов.

    Предупреждения: Джанаев, 53; Лагатор, 59; Кудряшов, 87 – Дивеев, 18; Карпов, 21; Обляков, 74; Бистрович, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии79
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      Рейтинг: +1452

      sobaka120982 22 минуты назад

      Был на стадионе и приятно удивился как весь стадион поприветствовал Алана Дзагоева!!! Когда он вышел на замену, здоровья Дзага!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +618

      Из Твери Леха 31 минуту назад

      Какая им ЛЧ? Команда, изнасилованная ференцфаршами и лудогорцами просто не имеет права там играть. Хотя когда в этом чемпионате кто-то имел право, кроме избранных?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +416

      Серж 69 44 минуты назад

      Победа Цска,и не простая,но очень нужная для них.Не показав чего то особенного,тем не менее,молодцы,игру переломили,голы хорошие забили,и вот они-заветные три очка.Да только вот Сочи слабоват,конечно..Хоть и Зенит их ,наверняка,просил помочь,да вот не вышло,не оправдали надежд,выше головы не прыгнешь.Быть может,Сочи потом преобразится и заиграет неплохо,но что-то мало в это верится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11385

      sssrspartak 48 минут назад

      цска и зенит выиграли!таперь ждем ,что будет в европе?надо вытаскивать россию!вы поняли?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1343

      GM > sssrspartak 38 минут назад

      Вы уже вытащили. По полной программе.
      Впрочем, как всегда...

      1
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      ...
      Рейтинг: +11385

      sssrspartak > GM 17 минут назад

      а вы чем лучше то?вечно четвертые в лиге чемпионов!ладно не будем о грустном!!вытаскивайте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      ilichkadr 49 минут назад

      Похоже, что Точилина на выход с вещами?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11385

      sssrspartak > ilichkadr 46 минут назад

      не похоже!с цска то нормально сыграли!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1343

      GM > ilichkadr 41 минуту назад

      Скорее всего. Еще одна игра на исправление осталась.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      ilichkadr > sssrspartak 26 минут назад

      Я тоже склоняюсь к этому, поскольку команду создали за 2 недели и необходимо время. Игроки собрались в Сочи гораздо выше среднего. Надо дать время до окончания сезона.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5079

      ilichkadr > GM 24 минуты назад

      Игроки есть и довольно не плохие, но нет на поле организатора-созидателя. Точилин тасует состав, но пока тщетно........

      0
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      ...
      Рейтинг: +1452

      sobaka120982 > ilichkadr 22 минуты назад

      О дааааа

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2126

      Masteralex > ilichkadr 12 минут назад

      не Точилина, а Васильева, не добыл нужный результат! плохо старался, в конце мог бы ещё один пеналь в ворота ЦСКА найти где-нибудь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1343

      GM 50 минут назад

      А чего так бомжи в комментах возбудились?
      За свой южный филиал переживают так сильно?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2013

      knikos 52 минуты назад

      Интересно , а что скажет начальник транспортного цеха ? Ну Хусаинов , об эпизоде с "незамеченным " аутом ? Ждём-с ...нееее , не дождём-с ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +6

      Александр Питер > knikos 37 минут назад

      Не не видели.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2013

      knikos > Александр Питер 26 минут назад

      Вроде видели , но ... моргнули в этот момент.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +410

      ZENIT***** 54 минуты назад

      А после драки кулаками не машут!Было,не было,есть результат. Всё!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      GM 58 минут назад

      Ну вот, опять мясным настроение испортили, а они надеялись приблизится к зоне еврокубков. Не, не судьба, леденцов за обе щеки и молится на нового веселого тренера ;)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > GM 52 минуты назад

      ты просто в натуре ДУРАК извини но это правда че приплёл Спартак лишь бы нагадить

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1343

      GM > Полная Канистра 47 минут назад

      Ты бы новости читал, не был бы таким дураком.
      Сначала языками чешут, потом какие-то претензии предъявляют.
      А Нигматуллин так мечтал, что СпаМ армейцев достанет скоро...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1343

      GM > Полная Канистра 46 минут назад

      И почему ник "Полная канистра"? Переименуйся в "Кучку навоза" - будет ближе к реальности ;)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > GM 45 минут назад

      иди сри вместе с нигматуллой чебурген

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > GM 42 минуты назад

      чтобы по башке дать хоть поумнеешь малость ГМ - Говнмёт

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1343

      GM > Полная Канистра 40 минут назад

      Ну чего ты так обиделся, кучка навоза? Иди, маме пожалуйся, чего уж ;)
      И есле тебе так нравится, то ГОВНОМЕТ - это тот, кто мечет говно, а не жрет его ложками, как ты :)

      0
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      ...
      Рейтинг: +618

      Из Твери Леха > GM 39 минут назад

      Да пусть приближаются к этой самой зоне, только пусть не попадают туда.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1343

      GM > Полная Канистра 35 минут назад

      Кстати, возвращаясь к моему первому комменту. А чего у тебя настроения-то нет, Кучка Навоза?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +422

      SEREGA 64 > GM 25 минут назад

      ВАФЕЛЬНИЦУ ЗАКРОЙ ПРОТКНУТЫЙ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Зенит77 59 минут назад

      Я не берусь утвершдать но по моему мяч ушёл за лицевую когда гол был забит , чё судья не свистнул ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +386

      Ловкий Бубен > Зенит77 56 минут назад

      Сегодня вся страна видела, но все молчат

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2013

      knikos > Зенит77 55 минут назад

      Дык ЦыСКу надо в зону ЛЧ тащить ...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1343

      GM > knikos 45 минут назад

      Очередной бомж в комментах. У вас там коллективные посиделки за одним ноутбуком? По очереди комменты пишете?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2126

      Masteralex > Зенит77 5 минут назад

      ты на боковой стоял смотрел? 5 раз пересмотрел повтор и там совсем не понятно ушёл мяч или нет, нет нужного ракурса в этом моменте

      0
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