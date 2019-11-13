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Судьи
Главный судья:
Станислав Васильев (Ижевск)
Материалы

Сочи - ЦСКА

10.11.2019, Воскресенье, 16:30 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 16 тур Сочи - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
5 тур
11 августа, воскресенье 19:00 ЦСКА 0:0 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +423

    Red-Green_fan 10 ноября 2019, 18:36

    Молодцы, армейцы. Команде нужна была эта победа, как воздух. Поздравляю)

    3
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    Рейтинг: +1406

    DemSerg 10 ноября 2019, 18:27

    Сочи - недоразумение, а не команда. ЦСКА - с победой!

    1
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    Рейтинг: +174

    iurylario 10 ноября 2019, 17:59

    сегодня финал апл лива играет с мс посмотрим

    1
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    Рейтинг: +174

    iurylario 10 ноября 2019, 17:56

    надо догонять сеньку

    1
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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 10 ноября 2019, 17:53

    чистая рука - нет пеналя, ЦСКА наказало голами, к которым не прикопаешься, что теперь это тупое чмо под название судья придумает?

    3
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    Рейтинг: +2231

    river31 10 ноября 2019, 17:48

    Облачко проявилось!
    Зы: Наконец-то и Чалов ...

    5
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 10 ноября 2019, 17:47

    Чалоооооооов!!!!

    4
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 10 ноября 2019, 17:31

    1 тайм по делу! Забивают только Сочи!

    0
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    Рейтинг: +59

    sylver225 10 ноября 2019, 17:26

    Придуманный пенальти

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    Рейтинг: +710

    111ax 10 ноября 2019, 17:22

    обычная игра цска за последние пару месяцев

    1
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