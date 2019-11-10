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РПЛ 2026/2027
Сочи - ЦСКА
Сочи - ЦСКА: обзор матча 10 ноября 2019
Сочи
10.11.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
ЦСКА
7'
А. Мостовой
45+2'
Д. Полоз (П)
16'
М. Мевля (АГ)
52'
И. Обляков
55'
Ф. Чалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - ЦСКА
90'
+1
Желтая карточка
К. Бистрович
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
87'
85'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Н. Влашич
Замена
А. Заболотный
️️️️
И. Миладинович
79'
73'
Желтая карточка
И. Обляков
71'
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Сигурдссон
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
К. Нобоа
68'
Замена
П. Шакуро
️️️️
Э. Набиуллин
60'
Желтая карточка
Д. Лагатор
59'
58'
Замена
З. Шарлия
️️️️
В. Карпов
55'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Чалов
Пас отдал
И. Обляков
Желтая карточка
С. Джанаев
53'
52'
ГОЛ! 2:2!
И. Обляков
Пас отдал
Н. Влашич
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Полоз
45'
+2
22'
Желтая карточка
В. Карпов
17'
Желтая карточка
И. Дивеев
16'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Мевля
ГОЛ! 1:0!
А. Мостовой
Пас отдал
Д. Полоз
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Сочи
39
Евгений Фролов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
10
Никита Колдунов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
28
Лукас Сантос
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
4-2-2-2
35
Джанаев
3
Набиуллин
32
Мевля
99
Новосельцев
45
Миладинович
30
Кудряшов
15
Цаллагов
94
Лагатор
16
Нобоа
77
Мостовой
7
Полоз
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
78
Дивеев
32
Магнуссон
62
Карпов
18
Кучаев
8
Бистрович
10
Сигурдссон
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
3
Набиуллин
90
Шакуро
90
Шакуро
3
Набиуллин
16
Нобоа
18
Бурмистров
18
Бурмистров
16
Нобоа
45
Миладинович
91
Заболотный
91
Заболотный
45
Миладинович
62
Карпов
31
Шарлия
31
Шарлия
62
Карпов
10
Сигурдссон
97
Ахметов
97
Ахметов
10
Сигурдссон
10
Влашич
66
Дзагоев
66
Дзагоев
10
Влашич
Остались в запасе
Сочи
ЦСКА
39
Евгений Фролов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
10
Никита Колдунов
ЦП
87
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
28
Лукас Сантос
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
10
Никита Колдунов
ЦП
87
Александр Карапетян
ЦФ
Остались в запасе
28
Лукас Сантос
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Сочи - ЦСКА
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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