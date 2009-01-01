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    РПЛ. «Оренбург» и «Уфа» обошлись без голов, уфимцы ни разу в 2019 году не победили в гостях

    В 16 туре РПЛ «Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью. Команда Вадима Евсеева в 2019 году ни разу в рамках чемпионата России не победила в гостях.

    Обе команды благодаря набранным очкам поднялись в турнирной таблице. «Уфа» опередила «Динамо», «Оренбург» идет на восьмом месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Оренбург – Уфа – 0:0

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 82), Рогич, Деспотович, Фамейе (Черных, 77).

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе (Бизяк, 72), Йокич, Неделчару, Кротов (Вомбергар, 78), Фомин, Голубев, Карп, Козлов (Аликин, 74).

    Предупреждения: Радакович, 73; Аюпов, 90 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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