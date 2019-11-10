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РПЛ. «Оренбург» и «Уфа» обошлись без голов, уфимцы ни разу в 2019 году не победили в гостях

10 ноября 2019, 13:26
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В 16 туре РПЛ «Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью. Команда Вадима Евсеева в 2019 году ни разу в рамках чемпионата России не победила в гостях.

Обе команды благодаря набранным очкам поднялись в турнирной таблице. «Уфа» опередила «Динамо», «Оренбург» идет на восьмом месте.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Оренбург – Уфа – 0:0

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 82), Рогич, Деспотович, Фамейе (Черных, 77).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе (Бизяк, 72), Йокич, Неделчару, Кротов (Вомбергар, 78), Фомин, Голубев, Карп, Козлов (Аликин, 74).

Предупреждения: Радакович, 73; Аюпов, 90 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Уфа
Комментарии (2)
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опус 2
1573386194
Как уфимец болею за команду , но от игры тошнит !
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