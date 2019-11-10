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  • РПЛ. «Зенит» благодаря Азмуну победил «Арсенал» и оторвался от второго места на шесть очков

РПЛ. «Зенит» благодаря Азмуну победил «Арсенал» и оторвался от второго места на шесть очков

10 ноября 2019, 15:53
108

Отрыв лидирующего «Зенита» от конкурентов в таблице РПЛ составляет шесть очков. Такой гандикап образовался после победы команды в 16-м туре над «Арсеналом». Победный гол забил иранский форвард Сердар Азмун.

Мяч иранца – 300-й гол в сезоне чемпионата России. «Арсенал» в таблице остался на седьмой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Азмун, 64.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Чаушич (Ломовицкий, 49), Костадинов, Э. Кангва.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Сутормин, 79), Оздоев, Барриос, Ерохин (Дриусси, 46), Дзюба (Кузяев, 90), Азмун.

Предупреждения: Альварес, 55; Ткачев, 70 – Караваев, 24.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Азмун Сердар
Комментарии (108)
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vka1970
1573390525
Мои поздравления. С победой.
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ZENIT*****
1573390624
Зенит,поздравляю с победой всех болельщиков!!!НАШЕ ИМЯ ЗЕНИТ!!!
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InterMilLano1908
1573391002
Синит шампиньон!!!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1573391049
Зенит -- назначенный чемпион.
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ZENIT*****
1573391297
Наше имя ЗЕНИТ!!!ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!
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PNZ1985
1573391622
говночемп - бомжечемпион!
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Чец
1573393493
Браво Жиркову, сил ему и здоровья и долголетия, независимо от того, за кого он играет.
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Иван_Невский
1573395055
Зенит с победой, очки набрали и ладно, по игре ну как бы вопросов много.
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portero
1573395977
Зенит с победой , про отрыв в 6 очков , пока рано..... Краснодар может помочь его сделать, главное и себе тогда поможет. удачи нам в матче с Локо.
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Серж 69
1573396045
Зенит победил,это было ожидаемо.Сенсации не произошло,а максимум,что мог сегодня сделать Арсенал,это ничья.Азмун форвард весьма неплохой,(что и сегодня продемонстрировал наглядно),хотя и грубоватый порой,но всё же не зря его Зенит купил,не жалеют ни капли,думаю.Когда он в форме хорошей,забивать способен немало,и побольше Дзюбы.Однако Азмун Азмуном,но вот Жирков по прежнему удивляет, молодец,трудяга,умница,в свои годы играет так,как не каждому молодому дано.Очень возможно,что без него этой победы бы и не состоялось.
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