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    РПЛ. «Зенит» благодаря Азмуну победил «Арсенал» и оторвался от второго места на шесть очков

    Отрыв лидирующего «Зенита» от конкурентов в таблице РПЛ составляет шесть очков. Такой гандикап образовался после победы команды в 16-м туре над «Арсеналом». Победный гол забил иранский форвард Сердар Азмун.

    Мяч иранца – 300-й гол в сезоне чемпионата России. «Арсенал» в таблице остался на седьмой строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Азмун, 64.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Чаушич (Ломовицкий, 49), Костадинов, Э. Кангва.

    «Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Сутормин, 79), Оздоев, Барриос, Ерохин (Дриусси, 46), Дзюба (Кузяев, 90), Азмун.

    Предупреждения: Альварес, 55; Ткачев, 70 – Караваев, 24.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3150

      BarStep 29 секунд назад

      С победой Зенит!!! Эти три очка были необходимы сегодня...

      0
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      Рейтинг: +97

      Граф2019 1 минуту назад

      эх тула, тула! дырка от бублика а не пряник...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      NEONFOL 3 минуты назад

      С победой, наверно заслуженной, выставил основу в отличии от красно-белых, Зенит не стал пороть чушь и выйграл, на заметочку другим

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -26506

      пьяныйхоровод 3 минуты назад

      Могли выиграть более уверенно - опять реализация ниже среднего . Ну и Керж выручил и Тулякам чутка не свезло .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +375

      ZENIT***** > пьяныйхоровод 3 минуты назад

      Да,согласен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +318

      arrivalgist 4 минуты назад

      Туговато, туповато, с косяками, но ... С победой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +375

      ZENIT***** 5 минут назад

      Зенит,поздравляю с победой всех болельщиков!!!НАШЕ ИМЯ ЗЕНИТ!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1946

      knikos 6 минут назад

      Скучноватый матч. Зенит приложил ровно столько усилий , чтобы просто увезти три очка , но Ломовицкий мог всё это испортить , но не смог. Уверенное лидерство Зенита !

      3
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      ...
      Рейтинг: +375

      ZENIT***** > knikos 3 минуты назад

      Согласен,матч скучноват,но главное результат.Зенит победил!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Ушат Помоев 6 минут назад

      Ну все Зенит печинен!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9763

      vka1970 6 минут назад

      Мои поздравления.
      С победой.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +338

      Dizgen > vka1970 2 минуты назад

      ну ты фрукт

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