РПЛ. «Зенит» благодаря Азмуну победил «Арсенал» и оторвался от второго места на шесть очков

Отрыв лидирующего «Зенита» от конкурентов в таблице РПЛ составляет шесть очков. Такой гандикап образовался после победы команды в 16-м туре над «Арсеналом». Победный гол забил иранский форвард Сердар Азмун.

Мяч иранца – 300-й гол в сезоне чемпионата России. «Арсенал» в таблице остался на седьмой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Азмун, 64.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Чаушич (Ломовицкий, 49), Костадинов, Э. Кангва.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Сутормин, 79), Оздоев, Барриос, Ерохин (Дриусси, 46), Дзюба (Кузяев, 90), Азмун.

Предупреждения: Альварес, 55; Ткачев, 70 – Караваев, 24.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ