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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Материалы

Арсенал - Зенит

10.11.2019, Воскресенье, 14:00 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 16 тур Арсенал - Зенит
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
9 тур
13 сентября, пятница 20:00 Зенит 3:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
3 декабря, понедельник 19:30 Арсенал 4:2 Зенит
2 тур
4 августа, суббота 16:30 Зенит 1:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
22 апреля, воскресенье 14:00 Арсенал 3:3 Зенит
13 тур
15 октября, воскресенье 19:00 Зенит 0:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
19 марта, воскресенье 19:30 Зенит 2:0 Арсенал
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Арсенал 0:5 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
26 апреля, воскресенье 18:30 Зенит 1:0 Арсенал
1 тур
2 августа, суббота 19:00 Арсенал 0:4 Зенит
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
29 октября, среда 19:00 Зенит 2:3 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 12 ноября 2019, 18:27

    с победой Зенитушка!!!!!!!

    0
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    Рейтинг: +87

    Кобальт 10 ноября 2019, 17:14

    С победой родной клуб!

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    Рейтинг: +2231

    river31 10 ноября 2019, 15:55

    Ку, сегодня белоснежкам. Но скучно.

    0
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    Рейтинг: +2269

    dyema 10 ноября 2019, 15:54

    Туляки молодцы, до конца сражались!)))

    2
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 10 ноября 2019, 15:54

    Скромная победа, но со вкусом. Еськов похоже за сегодняшнюю игру получит голую зарплату.

    2
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    Рейтинг: +192

    GuberDV 10 ноября 2019, 15:53

    Алилуййа

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    Рейтинг: +2269

    dyema 10 ноября 2019, 15:53

    С ПОБЕДОЙ ПИТЕР!!!

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > dyema 10 ноября 2019, 15:56

    Что-то хряков не видно. Видимо в лабазнике попрятались?

    2
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 10 ноября 2019, 15:44

    Прямая нога на Дриусси, но судья молчит.

    1
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    Рейтинг: +2269

    dyema 10 ноября 2019, 15:25

    ГОООЛ!!!
    ВПЕРЁД ЗЕНИТ!!!

    3
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    Рейтинг: +192

    GuberDV 10 ноября 2019, 15:20

    Зенит вернулся к любимому стилю - хотят мяч в ворота пешком завести

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