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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Зенит
Арсенал - Зенит: обзор матча 10 ноября 2019
Арсенал
10.11.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
63'
С. Азмун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Зенит
90'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
А. Дзюба
79'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Ю. Жирков
Желтая карточка
С. Ткачев
69'
63'
ГОЛ! 0:1!
С. Азмун
Пас отдал
В. Караваев
Желтая карточка
В. Альварес
54'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Г. Чаушич
49'
Травма
Г. Чаушич
48'
46'
Замена
С. Дриусси
️️️️
А. Ерохин
23'
Желтая карточка
В. Караваев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛАЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ПАЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Горан Чаушич
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Зенит
86
Николай Рыбиков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
3-3-2-2
50
Шамов
88
Григалава
6
Беляев
71
Денисов
27
Альварес
23
Чаушич
4
Бауэр
10
Кангва
70
Костадинов
23
Горбатенко
11
Ткачев
4-1-2-1-2
41
Кержаков
15
Караваев
44
Ракицкий
20
Иванович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
21
Оздоев
18
Жирков
21
Ерохин
22
Дзюба
20
Азмун
23
Чаушич
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
23
Чаушич
18
Жирков
11
Сутормин
11
Сутормин
18
Жирков
22
Дзюба
14
Кузяев
14
Кузяев
22
Дзюба
21
Ерохин
9
Дриусси
9
Дриусси
21
Ерохин
Остались в запасе
Арсенал
Зенит
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
86
Николай Рыбиков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
86
Николай Рыбиков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Арсенал - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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