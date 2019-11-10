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  • Семин – о Крыховяке: «Наверное, у него серьезное повреждение»

Семин – о Крыховяке: «Наверное, у него серьезное повреждение»

10 ноября 2019, 22:43
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о травме Гжегожа Крыховяка после матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). Польский футболист получил травму в единоборстве с Ари. В перерыве его заменил Антон Миранчук.

«Наверное, у него серьезное повреждение. Мне кажется, что у него сломан нос и сотрясение», – сказал Семин.

По информации «Чемпионата», игрока увезли на скорой после матча.

  • Крыховяк – лучший бомбардир «Локо» в нынешнем розыгрыше РПЛ.
  • На его счету 6 голов в 14 играх.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Крыховяк Гжегож Семин Юрий
Комментарии (4)
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Juic
1573417635
Чёрт побери, половина основного состава в лазарете((( Ломают и ломают. И потом говорят про автобус! Да тут траншеи в пору рыть и пулемёты ставить - костоломов отгонять.
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Я - легенда
1573426951
Такое впечатление, что Ари ему отомстил за забитый гол ((
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Decorhome
1573457561
Здоровья
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American-Patriot
1573484698
Ари козел..
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