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    Семин – о Крыховяке: «Наверное, у него серьезное повреждение»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о травме Гжегожа Крыховяка после матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). Польский футболист получил травму в единоборстве с Ари. В перерыве его заменил Антон Миранчук.

    «Наверное, у него серьезное повреждение. Мне кажется, что у него сломан нос и сотрясение», – сказал Семин.

    По информации «Чемпионата», игрока увезли на скорой после матча.

    • Крыховяк – лучший бомбардир «Локо» в нынешнем розыгрыше РПЛ.
    • На его счету 6 голов в 14 играх.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 22:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7739

      parevg 23 минуты назад

      Дай Бог, чтобы шПалыч ошибся в этот раз.
      Здоровья Гжегошу!!!!!!!!

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