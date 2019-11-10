Семин – о Крыховяке: «Наверное, у него серьезное повреждение»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о травме Гжегожа Крыховяка после матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). Польский футболист получил травму в единоборстве с Ари. В перерыве его заменил Антон Миранчук.

«Наверное, у него серьезное повреждение. Мне кажется, что у него сломан нос и сотрясение», – сказал Семин.

По информации «Чемпионата», игрока увезли на скорой после матча.