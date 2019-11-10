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    Тедеско планирует посетить матч «Спартака-2» в ФНЛ

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско планирует посетить матч второй команды в ФНЛ.

    — Как планируете провести перерыв в чемпионате? Кажется, это хорошая возможность посмотреть в деле «Спартак-2».

    — Да, в среду мы планируем поехать на матч дубля c «Армавиром». Прежде всего, хочу пожелать игрока сборных, которых у нас в команде немало, удачи и вернуться обратно без травм.

    Что касается паузы, мы воспользуемся ей, чтобы уделить время индивидуальной работе — в первую очередь, с молодежью. В таком плотном графике — можно сказать, английском — у нас не было на это времени.

    • Матч 23-го тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Армавиром» состоится 13 ноября, начало – в 12:30 по московскому времени.

    Тедеско в трех последних играх РПЛ получил три желтых карточки

    Источник: Sport24

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