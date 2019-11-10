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Тедеско планирует посетить матч «Спартака-2» в ФНЛ

10 ноября 2019, 09:20
3

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско планирует посетить матч второй команды в ФНЛ.

— Как планируете провести перерыв в чемпионате? Кажется, это хорошая возможность посмотреть в деле «Спартак-2».

— Да, в среду мы планируем поехать на матч дубля c «Армавиром». Прежде всего, хочу пожелать игрока сборных, которых у нас в команде немало, удачи и вернуться обратно без травм.

Что касается паузы, мы воспользуемся ей, чтобы уделить время индивидуальной работе — в первую очередь, с молодежью. В таком плотном графике — можно сказать, английском — у нас не было на это времени.

  • Матч 23-го тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Армавиром» состоится 13 ноября, начало – в 12:30 по московскому времени.

Тедеско в трех последних играх РПЛ получил три желтых карточки

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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Ушат Помоев
1573374285
Правильно надо подтягивать нашу молодежку!
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Александ1982
1573374839
давно пора своих вытаскивать
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vitvik
1573758935
Грандиозно! Новость сильно вдохновила «Армавир»!
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