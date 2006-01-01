Тедеско в трех последних играх РПЛ получил три желтых карточки

Главный судья матча 16 тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (2:0) Виталий Мешков показал желтую карточку главному тренеру хозяев Доменико Тедеско. Немец получил ее за проявление эмоций.

В трех последних играх РПЛ Тедеско получил три желтых карточки. Арбитры могут предупреждать тренеров с лета текущего года.