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    Тедеско в трех последних играх РПЛ получил три желтых карточки

    Главный судья матча 16 тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (2:0) Виталий Мешков показал желтую карточку главному тренеру хозяев Доменико Тедеско. Немец получил ее за проявление эмоций.

    В трех последних играх РПЛ Тедеско получил три желтых карточки. Арбитры могут предупреждать тренеров с лета текущего года.

    • Тедеско впервые с командой победил в РПЛ дома.
    • Немец возглавил «Спартак» в октябре.
    • Москвичи в таблице идут шестыми.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1867

      Борат 23 секунды назад

      Что позволяет себе этот заморский хряк?
      Надеюсь кдк его накажет хорошенько, пса мясного!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20912

      oyabun 5 минут назад

      Да потому что Тед неравнодушен. Мне вспоминается что Унаи Эмери будучи в Спартаке тоже так же эмоционально себя проявлял. Это признак того что тренер весь в команде, переживает за неё как за собственную семью. И это очень импонирует. Вспомните для контраста Кононова..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2961

      мы_не_рабы 16 минут назад

      Интересно, а сколько карточек получили русскоговорящие тренеры? Они что белые, пушистые? Или судьи слышат только то, что хотят услышать? Или иностранный язык выучили, а русский забыли?

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