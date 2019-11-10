Варданян: «Было много вариантов, но после дисквалификации остался один «Сочи»

Новичок «Сочи» Эрик Варданян дал первое интервью после подписания контракта с сочинским клубом.

«Я плохо говорю по-русски, но всe понимаю. Жил пять лет в Барселоне, поэтому говорю по-испански. Потом у меня была травма, и я перешeл в «Пюник». Теперь я здесь. Люблю играть под нападающим, но в «Пюнике» в последнее время играл в опорной зоне. Играл пять лет в «Ла Масии».

Люди работают над тем, чтобы снять дисквалификацию. Мне кажется, федерация Армении еe сократит, потому что полгода — очень много. Было много вариантов, но после дисквалификации остался один «Сочи», – отметил Варданян.