Sport24: потенциальный новичок «Сочи» Варданян может пропустить полгода из-за дисквалификации, наложенной в Армении

Полузащитник «Пюника» Эрик Варданян, который в январе может перейти в «Сочи», может пропустить полгода из-за дисквалификации.

По информации источника, 1 ноября контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации футбола Армении наказал Варданяна за толчок арбитра в матче с ереванским «Араратом» (2:4) и непристойный жест в адрес болельщиков соперника. 21-летний игрок был отстранен до 30 апреля 2020 года.

«Пюник» подал апелляцию на это решение.

Если она не будет удовлетворена, то, согласно правилам УЕФА, дисквалификация Варданяна перейдет за ним в российский клуб.

Sport24: полузащитник «Пюника» Варданян перейдет в «Сочи». Ранее игроком интересовался «Локомотив»