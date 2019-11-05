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  • Sport24: потенциальный новичок «Сочи» Варданян может пропустить полгода из-за дисквалификации, наложенной в Армении

Sport24: потенциальный новичок «Сочи» Варданян может пропустить полгода из-за дисквалификации, наложенной в Армении

5 ноября 2019, 21:35
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Полузащитник «Пюника» Эрик Варданян, который в январе может перейти в «Сочи», может пропустить полгода из-за дисквалификации.

По информации источника, 1 ноября контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации футбола Армении наказал Варданяна за толчок арбитра в матче с ереванским «Араратом» (2:4) и непристойный жест в адрес болельщиков соперника. 21-летний игрок был отстранен до 30 апреля 2020 года.

  • «Пюник» подал апелляцию на это решение.
  • Если она не будет удовлетворена, то, согласно правилам УЕФА, дисквалификация Варданяна перейдет за ним в российский клуб.

Sport24: полузащитник «Пюника» Варданян перейдет в «Сочи». Ранее игроком интересовался «Локомотив»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Пюник
Комментарии (1)
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evgevg13
1573031271
"хорошее" приобретение. деньги на ветре. лучше бы в детдом отдали...
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