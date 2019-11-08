Победный мяч Косты в Черкизово – лучший гол недели в Лиге чемпионов

Лучшим голом недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА стал победный мяч атакующего футболиста «Ювентуса» Дугласа Косты в матче четвертого тура группового этапа против «Локомотива» (2:1). Бразилец забил в компенсированное время второго тайма.

Итальянцы благодаря трем очкам в Черкизово досрочно вышли в плей-офф. «Локомотив» в группе идет третьим.