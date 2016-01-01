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    Победный мяч Косты в Черкизово – лучший гол недели в Лиге чемпионов

    Лучшим голом недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА стал победный мяч атакующего футболиста «Ювентуса» Дугласа Косты в матче четвертого тура группового этапа против «Локомотива» (2:1). Бразилец забил в компенсированное время второго тайма.

    Итальянцы благодаря трем очкам в Черкизово досрочно вышли в плей-офф. «Локомотив» в группе идет третьим.

    • В текущем сезоне Серии А Коста отметился двумя результативными передачами.
    • Встреча в Москве стала для бразильца первой в сезоне Лиги чемпионов.
    • Коста после матча обратил внимание на закрытую игру «Локомотива».

    Источник: твиттер УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4065

      paracetamol 38 минут назад

      Обвел 6 локов как лохов.

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