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  • Победный мяч Косты в Черкизово – лучший гол недели в Лиге чемпионов

Победный мяч Косты в Черкизово – лучший гол недели в Лиге чемпионов

8 ноября 2019, 18:51
4

Лучшим голом недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА стал победный мяч атакующего футболиста «Ювентуса» Дугласа Косты в матче четвертого тура группового этапа против «Локомотива» (2:1). Бразилец забил в компенсированное время второго тайма.

Итальянцы благодаря трем очкам в Черкизово досрочно вышли в плей-офф. «Локомотив» в группе идет третьим.

  • В текущем сезоне Серии А Коста отметился двумя результативными передачами.
  • Встреча в Москве стала для бразильца первой в сезоне Лиги чемпионов.
  • Коста после матча обратил внимание на закрытую игру «Локомотива».

Источник: твиттер УЕФА
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив Ювентус Коста Дуглас
Комментарии (4)
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paracetamol
1573229732
Обвел 6 локов как лохов.
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Черкизовский Кот
1573240791
На этом фото он очень похож на Это'о. А гол вышел действительно хорошим, увы.
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