Победный мяч Косты в Черкизово – лучший гол недели в Лиге чемпионов

Лучшим голом недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА стал победный мяч атакующего футболиста «Ювентуса» Дугласа Косты в матче четвертого тура группового этапа против «Локомотива» (2:1). Бразилец забил в компенсированное время второго тайма.
Итальянцы благодаря трем очкам в Черкизово досрочно вышли в плей-офф. «Локомотив» в группе идет третьим.
- В текущем сезоне Серии А Коста отметился двумя результативными передачами.
- Встреча в Москве стала для бразильца первой в сезоне Лиги чемпионов.
- Коста после матча обратил внимание на закрытую игру «Локомотива».
Источник: твиттер УЕФА