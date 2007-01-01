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    Дуглас Коста: «Локомотив» в матче с «Ювентусом» так закрылся, что я вспомнил Украину»

    Футболист «Ювентуса» Дуглас Коста прокомментировал исход матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1). Бразилец забил победный гол на 90+3 минуте.

    «Рад снова быть на поле и снова забить после травмы. Важно, что я не чувствовал боли и оставался на том же уровне. Матч получился тяжелым. Соперник так закрылся, что я вспомнил Украину. Период, когда я там выступал», – сказал Коста.

    Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1899

      knikos 1 минуту назад

      Ни хрена се ! У Локо не меньше ударов по воротам, чем Юве .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1887

      Борат 48 минут назад

      Это ты ещё против Бердыева не играл - такое же УГ.

      2
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      ...
      Рейтинг: +622

      Frankfurt Am Main > Борат 18 минут назад

      =))

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