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  • Дуглас Коста: «Локомотив» в матче с «Ювентусом» так закрылся, что я вспомнил Украину»

Дуглас Коста: «Локомотив» в матче с «Ювентусом» так закрылся, что я вспомнил Украину»

7 ноября 2019, 00:33
10

Футболист «Ювентуса» Дуглас Коста прокомментировал исход матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1). Бразилец забил победный гол на 90+3 минуте.

«Рад снова быть на поле и снова забить после травмы. Важно, что я не чувствовал боли и оставался на том же уровне. Матч получился тяжелым. Соперник так закрылся, что я вспомнил Украину. Период, когда я там выступал», – сказал Коста.

Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив Ювентус Шахтер Коста Дуглас
Комментарии (10)
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knikos
1573079351
Ни хрена се ! У Локо не меньше ударов по воротам, чем Юве .
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JI e x a
1573080646
ага, закрылся, при этом нанёс больше ударов по воротам, чем вы.
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sylver225
1573094750
Локо играл достойно.... жаль, что проиграли...
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Антибиотик
1573099781
Что ты несешь?
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Рубинище
1573105721
В этот раз ещё нормально играли, зря Сёмин защитников выпустил на замены. и Юве сразу наказал.
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paracetamol
1573109294
Хороший проход. 6 игроков локо как столбы вкопанные стояли.
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Shotlandets86
1573115476
Странный коммент, учитывая, что Договорентус даже на ничейку не наиграл.
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Алекс636363
1573127999
не наиграл? преимущество игровое было полностью на стороне ювентуса. счет по игре
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