Дуглас Коста: «Локомотив» в матче с «Ювентусом» так закрылся, что я вспомнил Украину»

Футболист «Ювентуса» Дуглас Коста прокомментировал исход матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1). Бразилец забил победный гол на 90+3 минуте.

«Рад снова быть на поле и снова забить после травмы. Важно, что я не чувствовал боли и оставался на том же уровне. Матч получился тяжелым. Соперник так закрылся, что я вспомнил Украину. Период, когда я там выступал», – сказал Коста.

С 2010 по 2015 год бразилец выступал за донецкий «Шахтер».

Коста пять раз становился чемпионом Украины.

Гол игрока в Черкизово позволил «Ювентусу» досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу