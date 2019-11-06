Голевой пас пяткой Игуаина в матче с «Локомотивом» – момент дня в Лиге чемпионов

Да, в концовке игры стало понятно, что Юве решило поднапрячься и забить. Локо могла спасти только малость добавленного времени. Но судья добавил целых четыре минуты, и тогда я понял, что очко зацепить не удастся. Так и произошло, к сожалению. А ведь пока Юве ходил пешком, Локомотив смотрелся даже лучше.
Пресс-служба УЕФА назвала лучшим моментом игрового дня в Лиге чемпионов голевой пас Гонсало Игуаина на Дугласа Косту в конце матча «Локомотив» – «Ювентус».
Футболисты туринской команды сыграли в стенку, при этом аргентинец отдал передачу на бразильца пяткой.
Эпизод завершился победным голом – «Ювентус» выиграл у «Локомотива» со счетом 2:1.