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    Голевой пас пяткой Игуаина в матче с «Локомотивом» – момент дня в Лиге чемпионов

    Пресс-служба УЕФА назвала лучшим моментом игрового дня в Лиге чемпионов голевой пас Гонсало Игуаина на Дугласа Косту в конце матча «Локомотив»«Ювентус».

    Футболисты туринской команды сыграли в стенку, при этом аргентинец отдал передачу на бразильца пяткой.

    Эпизод завершился победным голом – «Ювентус» выиграл у «Локомотива» со счетом 2:1.

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    Публикация от text (@championsleague)

    Источник: Инстаграм Лиги чемпионов

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7077

      Вомбат 49 минут назад

      Да, в концовке игры стало понятно, что Юве решило поднапрячься и забить. Локо могла спасти только малость добавленного времени. Но судья добавил целых четыре минуты, и тогда я понял, что очко зацепить не удастся. Так и произошло, к сожалению. А ведь пока Юве ходил пешком, Локомотив смотрелся даже лучше.

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      Рейтинг: +903

      Decorhome 51 минуту назад

      Не везет нашим клубам в концовках. И это очень часто к сожалению

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      ...
      Рейтинг: +7077

      Вомбат > Decorhome 47 минут назад

      Не везет тут ни при чем. Постарайтесь внимательнее смотреть футбол: не пропускать моменты, когда одна из команд взвинчивать темп и видеть как на это реагирует соперник.

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