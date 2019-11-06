Голевой пас пяткой Игуаина в матче с «Локомотивом» – момент дня в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала лучшим моментом игрового дня в Лиге чемпионов голевой пас Гонсало Игуаина на Дугласа Косту в конце матча «Локомотив» – «Ювентус».

Футболисты туринской команды сыграли в стенку, при этом аргентинец отдал передачу на бразильца пяткой.

Эпизод завершился победным голом – «Ювентус» выиграл у «Локомотива» со счетом 2:1.