Игроки «Саутгемптона» после разгрома от «Лестера» отказались от недельной зарплаты

В десятом туре АПЛ «Саутгемптон» дома уступил «Лестеру» со счетом 0:9. После поражения футболисты отказались от недельной зарплаты.
«Саутгемптон» установил антирекорд чемпионата Англии – самое крупное домашнее поражение. Команда немца Ральфа Хазенхюттля идет в зоне вылета.
- «Лестер» занимает место в зоне Лиги чемпионов.
- Завтра, 9 ноября, «Саутгемптон» дома сыграет с «Эвертоном» в рамках 12 тура АПЛ.
- В прошлом сезоне клуб из города, откуда вышел в единственное плавание «Титаник», занял 16 место в АПЛ.
Источник: YouTube-канал Василия Уткина