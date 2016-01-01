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    Игроки «Саутгемптона» после разгрома от «Лестера» отказались от недельной зарплаты

    В десятом туре АПЛ «Саутгемптон» дома уступил «Лестеру» со счетом 0:9. После поражения футболисты отказались от недельной зарплаты.

    «Саутгемптон» установил антирекорд чемпионата Англии – самое крупное домашнее поражение. Команда немца Ральфа Хазенхюттля идет в зоне вылета.

    • «Лестер» занимает место в зоне Лиги чемпионов.
    • Завтра, 9 ноября, «Саутгемптон» дома сыграет с «Эвертоном» в рамках 12 тура АПЛ.
    • В прошлом сезоне клуб из города, откуда вышел в единственное плавание «Титаник», занял 16 место в АПЛ.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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