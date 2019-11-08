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  • Игроки «Саутгемптона» после разгрома от «Лестера» отказались от недельной зарплаты

Игроки «Саутгемптона» после разгрома от «Лестера» отказались от недельной зарплаты

8 ноября 2019, 17:33
3

В десятом туре АПЛ «Саутгемптон» дома уступил «Лестеру» со счетом 0:9. После поражения футболисты отказались от недельной зарплаты.

«Саутгемптон» установил антирекорд чемпионата Англии – самое крупное домашнее поражение. Команда немца Ральфа Хазенхюттля идет в зоне вылета.

  • «Лестер» занимает место в зоне Лиги чемпионов.
  • Завтра, 9 ноября, «Саутгемптон» дома сыграет с «Эвертоном» в рамках 12 тура АПЛ.
  • В прошлом сезоне клуб из города, откуда вышел в единственное плавание «Титаник», занял 16 место в АПЛ.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Англия. Премьер-лига Саутгемптон
Комментарии (3)
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Dr Metal
1573227967
Достойно
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Olymp2
1573231048
Спаму это и не снилось
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knikos
1573245692
А при чём тут Спам ? Всем не мешало бы подумать над этим . Всем клубам без исключения . А может и директорам клубов. За вчерашний матч , точнее несколько минут , я бы с Камболова снял . И с тех игроков , которые не завалили Косту до пределов штрафной и дали забить гол ЛЧ недели.
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