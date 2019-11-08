Игроки «Саутгемптона» после разгрома от «Лестера» отказались от недельной зарплаты

В десятом туре АПЛ «Саутгемптон» дома уступил «Лестеру» со счетом 0:9. После поражения футболисты отказались от недельной зарплаты.

«Саутгемптон» установил антирекорд чемпионата Англии – самое крупное домашнее поражение. Команда немца Ральфа Хазенхюттля идет в зоне вылета.