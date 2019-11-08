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Варди – лучший игрок АПЛ в октябре

8 ноября 2019, 14:59
4

Форвард «Лестер Сити» Джейми Варди признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам октября.

32-летний нападающий стал победителем совместного голосования болельщиков, капитанов клубов АПЛ и экспертов.

Помимо него на награду претендовали Джек Грилиш («Астон Вилла»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), Юри Тилеманс («Лестер Сити») и Виллиан («Челси»).

В октябре Варди провел три матча в АПЛ и забил четыре гола (один – с пенальти).

Источник: Официальный сайт АПЛ
Англия. Премьер-лига Лестер Варди Джейми
Комментарии (4)
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АКС-74У
1573218198
Вот вам пример для подражания для наших ленивых нападающих. Но бес толку, им и так хорошо.
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Zigagurt
1573229415
Так держать
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Toomans
1573412076
Молодей англичанин. Профи. И уважение, что верен клубу, в котором стал звездой. А он - звезда, однозначно, ИМХО!
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Muboraksho
1573454979
Молодец Варди-бой. Так держат. Ты лучший футболист АПЛ а это значит лучше Салаха, Мане...
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