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    Варди – лучший игрок АПЛ в октябре

    Форвард «Лестер Сити» Джейми Варди признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам октября.

    32-летний нападающий стал победителем совместного голосования болельщиков, капитанов клубов АПЛ и экспертов.

    Помимо него на награду претендовали Джек Грилиш («Астон Вилла»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), Юри Тилеманс («Лестер Сити») и Виллиан («Челси»).

    В октябре Варди провел три матча в АПЛ и забил четыре гола (один – с пенальти).

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +277

      АКМ-74У 24 минуты назад

      Вот вам пример для подражания для наших ленивых нападающих. Но бес толку, им и так хорошо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4594

      ivan-football-fan 1 час назад

      Джейми удивительно сьабильно играет на великолепном уровне!
      С головой (футбольной!) у него - полный порядок!
      Как он двигается без мяча, как подыгрывает партнйрам!!!!

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