Варди – лучший игрок АПЛ в октябре

Форвард «Лестер Сити» Джейми Варди признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам октября.

32-летний нападающий стал победителем совместного голосования болельщиков, капитанов клубов АПЛ и экспертов.

Помимо него на награду претендовали Джек Грилиш («Астон Вилла»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), Юри Тилеманс («Лестер Сити») и Виллиан («Челси»).

В октябре Варди провел три матча в АПЛ и забил четыре гола (один – с пенальти).