Варди – лучший игрок АПЛ в октябре

Вот вам пример для подражания для наших ленивых нападающих. Но бес толку, им и так хорошо.
Форвард «Лестер Сити» Джейми Варди признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам октября.
32-летний нападающий стал победителем совместного голосования болельщиков, капитанов клубов АПЛ и экспертов.
Помимо него на награду претендовали Джек Грилиш («Астон Вилла»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), Юри Тилеманс («Лестер Сити») и Виллиан («Челси»).
В октябре Варди провел три матча в АПЛ и забил четыре гола (один – с пенальти).