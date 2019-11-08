Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «РБ Лейпцигу» (0:2), «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2), «Бенфика» потерпела поражение от «Лиона» (1:3).

В Лиге Европы «Краснодар» победил «Трабзонспор» (3:1), ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1), «Брага» победила «Бешикташ» (3:1), «Порту» проиграл «Рейнджерс» (0:2), «Витория» поделила очки с «Арсеналом» (1:1), «Спортинг» выиграл у «Русенборга» (2:0).

По итогам еврокубковой недели у Португалии 45,849 балла, у России – 44,383.