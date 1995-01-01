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    Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

    Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    В Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «РБ Лейпцигу» (0:2), «Локомотив» проиграл «Ювентусу» (1:2), «Бенфика» проиграла «Лиону» (1:3).

    В Лиге Европы «Краснодар» победил «Трабзонспор» (3:1), ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1), а «Брага» победила «Бешикташ» (3:1), «Порту» проиграл «Рейнджерс» (0:2), «Витория» поделила очки с «Арсеналом» (1:1), а «Спортинг» выиграл у «Русенборга» (2:0).

    По итогам еврокубковой недели у Португалии 45,849 балла, у России – 44,383.

    • Шестая строчка позволяет заявить шесть клубов в еврокубках – три в Лигу чемпионов, три – в Лигу Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2576

      пряник929 39 минут назад

      Это придаст цену Кубку России!!!

      0
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      Рейтинг: +1666

      Фан666 40 минут назад

      Нашим вообще нечего делать в евро кубках. Соревнуются между собой кто громче пернет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1107

      Bozigit 41 минуту назад

      В следующем году нужно вернуть утраченную позицию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +442

      alarm 53 минуты назад

      позор спартаку!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +159

      Oldtrafford83 > alarm 44 минуты назад

      Да заткнись ты уже!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Y@RDO > alarm 34 минуты назад

      Позор или не позор, но на данный момент давно вылетевший Спартак в общую копилку больше очков в этом году принёс чем играющий в группе ЦСКА.

      4
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      Рейтинг: +1484

      Parham > Y@RDO 3 минуты назад

      Но это пока! У Спартака шансов в копилку добавить уже нет, а Кони ещё могут! И посмотрим, кто больше!

      0
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      Рейтинг: +650

      dimmmka 54 минуты назад

      И это ещё не конец.. .

      0
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      Рейтинг: +2489

      Кинстифа 1 час назад

      Самый слабый евросезон за последние пять лет

      3
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      Рейтинг: +890

      eleng 1 час назад

      Заслуженно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +621

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      все правильно.

      4
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