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  • Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

8 ноября 2019, 06:57
47

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «РБ Лейпцигу» (0:2), «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2), «Бенфика» потерпела поражение от «Лиона» (1:3).

В Лиге Европы «Краснодар» победил «Трабзонспор» (3:1), ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1), «Брага» победила «Бешикташ» (3:1), «Порту» проиграл «Рейнджерс» (0:2), «Витория» поделила очки с «Арсеналом» (1:1), «Спортинг» выиграл у «Русенборга» (2:0).

По итогам еврокубковой недели у Португалии 45,849 балла, у России – 44,383.

  • Шестая строчка позволяет заявить шесть клубов в еврокубках – три в Лигу чемпионов, три – в Лигу Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (47)
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talgatnurzhanov2006
1573186589
все правильно.
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Кинстифа
1573187208
Самый слабый евросезон за последние пять лет
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Фан666
1573189507
Нашим вообще нечего делать в евро кубках. Соревнуются между собой кто громче пернет
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vmonomah17
1573195490
Да мы и так необоснованно высоко в рейтинге стоим. За весь период, когда у нас была возможность представлять 3 клуб в ЛЧ, ни разу третья команда не попадала в группу ЛЧ. Более того, ни одна команда не попадала в плей-офф, более того чаще всего занимали четвертое место в своих группах. Португалия и Голландия более достойны выпускать 3 клуба в ЛЧ. Так что все становится на свои места.
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Aleksandeer
1573199166
Читаю, ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1), выключил на 90 минуте было 0:0, смотрю на спорт.ру 0:0. Бомбардир как всегда, хоть читайте что пишите!
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Давид59
1573200554
Эта история, как ни странно, про лимит. Вспомните 2007-й. Там его не было. Результат - кубок УЕФА и бронза ЧЕ-2008. А что теперь? Посмотрите на наших соперников. У них по 3-4 местных игроков. А мы так и будем с лимитом об стену биться?
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NEONFOL
1573201032
по нашему уровню команд давно уж пора посылать не больше 2- 3 клубов, к чему эти коэффициенты действительно, мы смотрим как наши команды неконкурентны европейским,
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Black77718
1573201428
Ну Португалию не догнать,повезёт если в плей офф Лиги Европы будут Краснодар,Локомотив и Зенит.
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ARSteven89
1573204193
У нас за время нахождения на 6й строчке всё равно ни разу 3 клуба в групповой турнир ЛЧ не выходили! Что 6я строчка, что 7я для российского футбола отличий нет!
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Dmitriy 87
1573227817
Да если честно нам ни к чему столько команд в еврокубках... это мы увидели на примере Арсенала и Спартака в этом году...
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