Ребров – после ничьей с ЦСКА: «Мы заслужили очко, могли и вырвать победу»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал ничейный исход в матче Лиги Европы против ЦСКА (0:0).

«Тяжелая игра, знали, против кого играем. Проанализировали первый матч с ЦСКА. В обороне сыграли более надежно, особенно в первом тайме. ЦСКА постоянно участвует в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мы заслужили очко, могли и вырвать победу.

В первом матче допустили гораздо больше ошибок в защите, чем сегодня. Играли по другой структуре. Во втором тайме подсели, ЦСКА получил небольшое преимущество. Сознательно отдали сопернику инициативу и могли забить на контратаках несколько мячей.

Шансы «Ференцвароша»? На что? Мы 15 лет не были в группе! Сейчас должны концентрироваться на каждой игре, а не думать, сколько очков надо набрать. Надо совершенствовать свою игру и стараться в каждом матче брать очки», – заявил Ребров.

После четырех матчей у ЦСКА 1 очко и последнее место в группе ЛЕ.

У «Ференцвароша» пять баллов и третья строчка.





