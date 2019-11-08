Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Ребров – после ничьей с ЦСКА: «Мы заслужили очко, могли и вырвать победу»

    Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал ничейный исход в матче Лиги Европы против ЦСКА (0:0).

    «Тяжелая игра, знали, против кого играем. Проанализировали первый матч с ЦСКА. В обороне сыграли более надежно, особенно в первом тайме. ЦСКА постоянно участвует в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мы заслужили очко, могли и вырвать победу.

    В первом матче допустили гораздо больше ошибок в защите, чем сегодня. Играли по другой структуре. Во втором тайме подсели, ЦСКА получил небольшое преимущество. Сознательно отдали сопернику инициативу и могли забить на контратаках несколько мячей.

    Шансы «Ференцвароша»? На что? Мы 15 лет не были в группе! Сейчас должны концентрироваться на каждой игре, а не думать, сколько очков надо набрать. Надо совершенствовать свою игру и стараться в каждом матче брать очки», – заявил Ребров.

    • После четырех матчей у ЦСКА 1 очко и последнее место в группе ЛЕ.
    • У «Ференцвароша» пять баллов и третья строчка.


    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      tushkanlz 11 минут назад

      ЦСКА не везёт,а Реброву с «Ференцварошем» - наоборот. Столько нереализованных..,в створ ворот попадать надо чаще! - есть над чем работать. Акинфеев тоже хорошо играл, ЦСКА был ближё к победе , но не везёт...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74390
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru