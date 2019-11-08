Ребров – после ничьей с ЦСКА: «Мы заслужили очко, могли и вырвать победу»

ЦСКА не везёт,а Реброву с «Ференцварошем» - наоборот. Столько нереализованных..,в створ ворот попадать надо чаще! - есть над чем работать. Акинфеев тоже хорошо играл, ЦСКА был ближё к победе , но не везёт...
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал ничейный исход в матче Лиги Европы против ЦСКА (0:0).
«Тяжелая игра, знали, против кого играем. Проанализировали первый матч с ЦСКА. В обороне сыграли более надежно, особенно в первом тайме. ЦСКА постоянно участвует в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мы заслужили очко, могли и вырвать победу.
В первом матче допустили гораздо больше ошибок в защите, чем сегодня. Играли по другой структуре. Во втором тайме подсели, ЦСКА получил небольшое преимущество. Сознательно отдали сопернику инициативу и могли забить на контратаках несколько мячей.
Шансы «Ференцвароша»? На что? Мы 15 лет не были в группе! Сейчас должны концентрироваться на каждой игре, а не думать, сколько очков надо набрать. Надо совершенствовать свою игру и стараться в каждом матче брать очки», – заявил Ребров.
- После четырех матчей у ЦСКА 1 очко и последнее место в группе ЛЕ.
- У «Ференцвароша» пять баллов и третья строчка.