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  • Ребров – после ничьей с ЦСКА: «Мы заслужили очко, могли и вырвать победу»

Ребров – после ничьей с ЦСКА: «Мы заслужили очко, могли и вырвать победу»

8 ноября 2019, 06:40
3

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал ничейный исход в матче Лиги Европы против ЦСКА (0:0).

«Тяжелая игра, знали, против кого играем. Проанализировали первый матч с ЦСКА. В обороне сыграли более надежно, особенно в первом тайме. ЦСКА постоянно участвует в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мы заслужили очко, могли и вырвать победу.

В первом матче допустили гораздо больше ошибок в защите, чем сегодня. Играли по другой структуре. Во втором тайме подсели, ЦСКА получил небольшое преимущество. Сознательно отдали сопернику инициативу и могли забить на контратаках несколько мячей.

Шансы «Ференцвароша»? На что? Мы 15 лет не были в группе! Сейчас должны концентрироваться на каждой игре, а не думать, сколько очков надо набрать. Надо совершенствовать свою игру и стараться в каждом матче брать очки», – заявил Ребров.

  • После четырех матчей у ЦСКА 1 очко и последнее место в группе ЛЕ.
  • У «Ференцвароша» пять баллов и третья строчка.


Источник: Sport24
Лига Европы Ференцварош ЦСКА Ребров Сергей
Комментарии (3)
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tushkanlz
1573191282
ЦСКА не везёт,а Реброву с «Ференцварошем» - наоборот. Столько нереализованных..,в створ ворот попадать надо чаще! - есть над чем работать. Акинфеев тоже хорошо играл, ЦСКА был ближё к победе , но не везёт...
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Я - легенда
1573195407
А могли и порвать очко ))
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woyser
1573197130
Да, реализация у ЦСКА просто кошмарная.
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