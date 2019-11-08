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  • «Манчестер Юнайтед», «Севилья» и «Селтик» досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед», «Севилья» и «Селтик» досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы

8 ноября 2019, 01:23

Три клуба обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы по итогам матчей четвертого тура.

В раунд на выбывание досрочно вышли «Манчестер Юнайтед», «Севилья» и «Селтик». Все три команды одержали победы над своими соперниками в этом игровом дне и стали недосягаемыми для них.

Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан», «Эспаньол» забил шесть мячей «Лудогорцу» и другие результаты

Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Севилья Селтик Манчестер Юнайтед
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