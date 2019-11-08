«Манчестер Юнайтед», «Севилья» и «Селтик» досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы

Три клуба обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы по итогам матчей четвертого тура.

В раунд на выбывание досрочно вышли «Манчестер Юнайтед», «Севилья» и «Селтик». Все три команды одержали победы над своими соперниками в этом игровом дне и стали недосягаемыми для них.

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