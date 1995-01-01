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    Лига Европы. «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» и догнал «Хетафе» в таблице

    В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над «Трабзонспором» – 3:1. Хозяева открыли счет благодаря автоголу защитника соперника Серкана Асана, а затем преимущество «Краснодара» удвоил хавбек Мануэль Фернандеш.

    В компенсированное время отличились Иван Игнатьев у хозяев и Энтони Нвакаэме у гостей.

    Лига Европы. Группа C. 4-й тур

    Краснодар – Трабзонспор – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Асан, 27 (в свои ворота); 2:0 – М. Фернандеш, 35; 3:0 – Игнатьев, 90; 3:1 – Нвакаэме, 90.

    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Олссон (Камболов, 77), Вильена, М. Фернандеш (Уткин, 63), Сулейманов, Ари (Игнатьев, 65), Стоцкий.

    «Трабзонспор»: Кардеслер, И. Фернандеш, Кампи, Хоссейни, Дурсун, Эрдоган, Черекчи (Сари, 87), Асан, Авдияй (Нвакаэме, 65), Канбаз, Акпинар (Сорлот, 72).

    Предупреждения: Спайич, 19 – Кампи, 64.

    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Базель 4 3 1 0 10:3 +7 10
    2. Хетафе 4 2 0 2 4:4 0 6
    3. Краснодар 4 2 0 2 6:8 -2 6
    4. Трабзонспор 4 0 1 3 3:8 -5 1

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:43
    Комментарии27
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      Рейтинг: +3538

      TOL47 10 секунд назад

      Еще бы на пару игр фарту хватило и выйдут из группы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1088

      ААМ 7 минут назад

      Молодцы краснодарцы. Матч наглядно показал разницу между уровнем ЛЧ и ЛЕ,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +962

      CSKA57 14 минут назад

      Краснодар, с победой! Молодцы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      Иван_Невский 15 минут назад

      бычков с победой!
      удачи в РПЛ! надеюсь силы с сегодня чуток поэкономили на выходной.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      Migele 16 минут назад

      На этой футбольной неделе в Европе быки рулят!!!)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1936

      knikos 19 минут назад

      Вот вышел Камболов и чё ? Устал сразу , что ли ? Почему удар не накрыл ? В положении Краснодара сейчас каждый мяч важен .

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6581

      батог 19 минут назад

      Быки молодцы !!!! С победой и хорошей игрой !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1936

      knikos 21 минуту назад

      Пошло доп время , а у меня в башке как кувалда : "93-я минута , 93-я минута" ( вчера "Казак" всё писал про неё ) , да турки наседают .Аж задёргался .93-я минута - 3-0 . Уфффф , отлегло . Давай быки , шансы появились ! Удачи !

      3
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      Рейтинг: +623

      seth343 24 минуты назад

      Не то что результат, а матч был норм...

      1
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      Рейтинг: +386

      Серж 69 24 минуты назад

      Молодцы,Краснодар!Нужно было побеждать,и вы это сделали!По Фернандешу-наконец то его приобретение стало себя оправдывать,хотя я в этом почти не сомневался. Он и Локо бы пригодился,особенно вчера,но что-то там у них не сложилось,а Краснодару он ещё поможет,в той же Лиге Европы,где решающие матчи ещё впереди,и где будет нелегко,но надеюсь-сдюжат.
      Ну что,ждём от ЦСКА хорошей,внятной игры,и,конечно,победы!

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