Лига Европы. «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» и догнал «Хетафе» в таблице

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над «Трабзонспором» – 3:1. Хозяева открыли счет благодаря автоголу защитника соперника Серкана Асана, а затем преимущество «Краснодара» удвоил хавбек Мануэль Фернандеш.
В компенсированное время отличились Иван Игнатьев у хозяев и Энтони Нвакаэме у гостей.
Лига Европы. Группа C. 4-й тур
Краснодар (Россия) – Трабзонспор (Турция) – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Асан, 27 (в свои ворота); 2:0 – М. Фернандеш, 35; 3:0 – Игнатьев, 90; 3:1 – Нвакаэме, 90.
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Олссон (Камболов, 77), Вильена, М. Фернандеш (Уткин, 63), Сулейманов, Ари (Игнатьев, 65), Стоцкий.
«Трабзонспор»: Кардеслер, И. Фернандеш, Кампи, Хоссейни, Дурсун, Эрдоган, Черекчи (Сари, 87), Асан, Авдияй (Нвакаэме, 65), Канбаз, Акпинар (Сорлот, 72).
Предупреждения: Спайич, 19 – Кампи, 64.
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|4
|3
|1
|0
|10:3
|+7
|10
|2.
|Хетафе
|4
|2
|0
|2
|4:4
|0
|6
|3.
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|6:8
|-2
|6
|4.
|Трабзонспор
|4
|0
|1
|3
|3:8
|-5
|1