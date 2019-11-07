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  • Лига Европы. «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» и догнал «Хетафе» в таблице

Лига Европы. «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» и догнал «Хетафе» в таблице

7 ноября 2019, 22:43
44

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над «Трабзонспором» – 3:1. Хозяева открыли счет благодаря автоголу защитника соперника Серкана Асана, а затем преимущество «Краснодара» удвоил хавбек Мануэль Фернандеш.

В компенсированное время отличились Иван Игнатьев у хозяев и Энтони Нвакаэме у гостей.

Лига Европы. Группа C. 4-й тур

Краснодар (Россия) – Трабзонспор (Турция) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Асан, 27 (в свои ворота); 2:0 – М. Фернандеш, 35; 3:0 – Игнатьев, 90; 3:1 – Нвакаэме, 90.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Олссон (Камболов, 77), Вильена, М. Фернандеш (Уткин, 63), Сулейманов, Ари (Игнатьев, 65), Стоцкий.

«Трабзонспор»: Кардеслер, И. Фернандеш, Кампи, Хоссейни, Дурсун, Эрдоган, Черекчи (Сари, 87), Асан, Авдияй (Нвакаэме, 65), Канбаз, Акпинар (Сорлот, 72).

Предупреждения: Спайич, 19 – Кампи, 64.

Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 4 3 1 0 10:3 +7 10
2. Хетафе 4 2 0 2 4:4 0 6
3. Краснодар 4 2 0 2 6:8 -2 6
4. Трабзонспор 4 0 1 3 3:8 -5 1

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Премьер-лига Краснодар Трабзонспор
Комментарии (44)
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Migele
1573156289
Второй мяч "быков" - на загляденье!!! И вообще южане молодцы!
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Fan Loko mik
1573156384
Краснодар с победой!!!!
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GoLenaStop
1573156473
С победой! Не расслабляться!
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VVM1964
1573156478
Молодцы Краснодар - шансы улучшились ))) . Гол Фернандеша лучший в ЛЕ в этом сезоне , да и вообще этот гол Краснодара должен войти в историю ЛЕ как один из самых красивых - просто ШЕДЕВР !!!
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kolyma999
1573156489
Молодцы бычки,вернулись в борьбу!Всех с победой и болеем за коняшек!Давай ЦСКА как говорится всё проиграно кроме чести.Ждём победы!!!
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portero
1573156630
с победой! результат есть. второй состав турок сыграл очень даже неплохо, просто удача на нашей стороне.
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maygli
1573156743
Краснодар с хорошей победой! Молодцы!!! Порадовали.
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Серж 69
1573157026
Молодцы,Краснодар!Нужно было побеждать,и вы это сделали!По Фернандешу-наконец то его приобретение стало себя оправдывать,хотя я в этом почти не сомневался. Он и Локо бы пригодился,особенно вчера,но что-то там у них не сложилось,а Краснодару он ещё поможет,в той же Лиге Европы,где решающие матчи ещё впереди,и где будет нелегко,но надеюсь-сдюжат. Ну что,ждём от ЦСКА хорошей,внятной игры,и,конечно,победы!
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батог
1573157333
Быки молодцы !!!! С победой и хорошей игрой !!!
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Из Твери Леха
1573166885
Ну хоть шансы появились. Надеюсь с Хетафе будет настоящее рубилово.
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