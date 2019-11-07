Лига Европы. «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» и догнал «Хетафе» в таблице

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над «Трабзонспором» – 3:1. Хозяева открыли счет благодаря автоголу защитника соперника Серкана Асана, а затем преимущество «Краснодара» удвоил хавбек Мануэль Фернандеш.

В компенсированное время отличились Иван Игнатьев у хозяев и Энтони Нвакаэме у гостей.

Лига Европы. Группа C. 4-й тур

Краснодар (Россия) – Трабзонспор (Турция) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Асан, 27 (в свои ворота); 2:0 – М. Фернандеш, 35; 3:0 – Игнатьев, 90; 3:1 – Нвакаэме, 90.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Олссон (Камболов, 77), Вильена, М. Фернандеш (Уткин, 63), Сулейманов, Ари (Игнатьев, 65), Стоцкий.

«Трабзонспор»: Кардеслер, И. Фернандеш, Кампи, Хоссейни, Дурсун, Эрдоган, Черекчи (Сари, 87), Асан, Авдияй (Нвакаэме, 65), Канбаз, Акпинар (Сорлот, 72).

Предупреждения: Спайич, 19 – Кампи, 64.

Группа C И В Н П Мячи Разница Очки 1. Базель 4 3 1 0 10:3 +7 10 2. Хетафе 4 2 0 2 4:4 0 6 3. Краснодар 4 2 0 2 6:8 -2 6 4. Трабзонспор 4 0 1 3 3:8 -5 1

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