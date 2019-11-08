Краснодар - Трабзонспор

Краснодар- тащер!!!
|Квалификация, 3 тур
|24 октября, четверг
|22:00
|Трабзонспор
|0:2
|Краснодар
|Квалификация, 3 тур
|24 октября, четверг
|22:00
|Трабзонспор
|0:2
|Краснодар
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|6
|4
|1
|1
|12:4
|+8
|13
|2.
|Хетафе
|6
|4
|0
|2
|8:4
|+4
|12
|3.
|Краснодар
|6
|3
|0
|3
|7:11
|-4
|9
|4.
|Трабзонспор
|6
|0
|1
|5
|3:11
|-8
|1
Краснодар- тащер!!!
Быков с победой!
БЫКИ МОЛОДЦЫ,ЖЕЛАЮ ЧТО БЫ ЦСКА ТАК ПОДФАРТИЛО
ток хотел написать что "хоть наши и молодцы,но трабзон чет не очень" и вот те на((( не получилось на сухую(. Ну что же, ждем,что ЦСКА подхватят эстафету! Быков с победой!!)
Приятно читать коменты наших болельщиков!)) Краснодару победы!!! Наши хороши)) для заметки Локо - Юве (Миранчук 2 - Роналду 0 ) приятно))!!) не в тему ну приятно)))
быки молодцы, так держать!!!!
главное ща на кураже не забыть про оборону. Фернандеш метит в "сборную недели ЛЕ" ))
Про оборону верно сказано.
Вот про оборону это блин к нам уже.Я чуть не посидел,думал ,что на кубке на последней минуте опять пропустим.Надеюсь ,сегодня сыграем достойно.!
Интересно, сейчас Сёмин кусает локти или уже их СГРЫЗ? ))))))))))))
Сравнил Юве и Кабзона спор