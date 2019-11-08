Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Бенуа Бастьен (Метц)
Материалы

Краснодар - Трабзонспор

07.11.2019, Четверг, 20:55 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 4 тур Краснодар - Трабзонспор
Лига Европы (2019/2020), группа C
Квалификация, 3 тур
24 октября, четверг 22:00 Трабзонспор 0:2 Краснодар
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 6 4 1 1 12:4 +8 13
2. Хетафе 6 4 0 2 8:4 +4 12
3. Краснодар 6 3 0 3 7:11 -4 9
4. Трабзонспор 6 0 1 5 3:11 -8 1
...
  • ...
    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 8 ноября 2019, 00:55

    Краснодар- тащер!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 8 ноября 2019, 00:07

    Быков с победой!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 7 ноября 2019, 23:33

    БЫКИ МОЛОДЦЫ,ЖЕЛАЮ ЧТО БЫ ЦСКА ТАК ПОДФАРТИЛО

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +87

    Alex Fenix 7 ноября 2019, 22:46

    ток хотел написать что "хоть наши и молодцы,но трабзон чет не очень" и вот те на((( не получилось на сухую(. Ну что же, ждем,что ЦСКА подхватят эстафету! Быков с победой!!)

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 7 ноября 2019, 22:46

    С победой быки!! Вот это я понимаю! Ману вообще зверюга! Надеюсь наши сейчас вдохновятся этой игрой, последний шанс зацепиться за что-то!

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +107

    Efenval777 7 ноября 2019, 21:55

    Приятно читать коменты наших болельщиков!)) Краснодару победы!!! Наши хороши)) для заметки Локо - Юве (Миранчук 2 - Роналду 0 ) приятно))!!) не в тему ну приятно)))

    7
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1871

    Александ1982 7 ноября 2019, 21:44

    быки молодцы, так держать!!!!

    6
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +87

    Alex Fenix 7 ноября 2019, 21:38

    главное ща на кураже не забыть про оборону. Фернандеш метит в "сборную недели ЛЕ" ))

    6
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2231

    river31 > Alex Fenix 7 ноября 2019, 21:47

    Про оборону верно сказано.

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +87

    Alex Fenix > river31 7 ноября 2019, 21:51

    Вашим тоже сегодня удачи. Армейцы не заслуживают такого положения в группе. Пора и вам открывать счет победам,еще не все потерянно!

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +987

    Mirak92 > Alex Fenix 7 ноября 2019, 22:04

    Вот про оборону это блин к нам уже.Я чуть не посидел,думал ,что на кубке на последней минуте опять пропустим.Надеюсь ,сегодня сыграем достойно.!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +265

    releboy 7 ноября 2019, 21:32

    Вперед, Краснодар!!!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +21165

    derrik2000 7 ноября 2019, 21:31

    Интересно, сейчас Сёмин кусает локти или уже их СГРЫЗ? ))))))))))))

    -2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +987

    Mirak92 > derrik2000 7 ноября 2019, 21:32

    Сравнил Юве и Кабзона спор

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 