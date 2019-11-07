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  • Черышев пропустит матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино

Черышев пропустит матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино

7 ноября 2019, 10:48
8

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выбыл из строя на несколько недель из-за травмы бедра, сообщает Superdeporte.

По этой причине 28-летний футболист пропустит ближайшие матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино.

  • Черышев получил повреждение в игре ЛЧ с «Лиллем» в минувший вторник.
  • Россияне 16 ноября примут Бельгию в Санкт-Петербурге, а 19 ноября сыграют в гостях с Сан-Марино.

Главный тренер «Валенсии» Селадес: «В матче с «Лиллем» у Черышева возникли неприятные ощущения в бедре»

Источник: Superdeporte
Отбор ЧЕ-2020 Испания. Примера Валенсия Россия Черышев Денис
Комментарии (8)
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Deniskl
1573113079
Пипец!!!
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ufos73
1573113670
А вот это потеря! ((
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САДЫЧОК
1573114126
Это потеря ! Черышев и Марио-это лидеры сборной ! Без них-эта сборная - слаба !
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Plyash
1573114805
Головина теперь надо поберечь.Очень толковый парень,техника прекрасная и голова на месте.
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РМЗ
1573117839
Хоть бы Соболя вызвали
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BRO_football
1573120066
Пусть усатый опять Соболева вызывает на замену.
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