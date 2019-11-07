Черышев пропустит матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выбыл из строя на несколько недель из-за травмы бедра, сообщает Superdeporte.

По этой причине 28-летний футболист пропустит ближайшие матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино.

Черышев получил повреждение в игре ЛЧ с «Лиллем» в минувший вторник.

Россияне 16 ноября примут Бельгию в Санкт-Петербурге, а 19 ноября сыграют в гостях с Сан-Марино.

Главный тренер «Валенсии» Селадес: «В матче с «Лиллем» у Черышева возникли неприятные ощущения в бедре»