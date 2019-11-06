Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Черышев пропустит матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выбыл из строя на несколько недель из-за травмы бедра, сообщает Superdeporte.

    По этой причине 28-летний футболист пропустит ближайшие матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино.

    • Черышев получил повреждение в игре ЛЧ с «Лиллем» в минувший вторник.
    • Россияне 16 ноября примут Бельгию в Санкт-Петербурге, а 19 ноября сыграют в гостях с Сан-Марино.

    Главный тренер «Валенсии» Селадес: «В матче с «Лиллем» у Черышева возникли неприятные ощущения в бедре»

    Источник: Superdeporte

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:48
    Комментарии3
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74372
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru