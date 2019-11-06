Лондонская полиция опубликовала полное видео нападения на Колашинаца и Озила

Полиция Лондона выложила видео нападения на игроков «Арсенала» Сеада Колашинаца и Месута Озила, которое произошло в июле.

На видео нападение показано полностью – с момента, когда грабители подъехали к автомобилю Озила на мопеде. Один из преступников стал нападать на Колашинаца, который стоял рядом с авто, с похожим на нож предметом, однако босниец не испугался и сам набросился на злоумышленника. В итоге грабители в спешке покинули место преступления.

Ранее оба подозреваемых сознались в попытке ограбления.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Озил и Колашинац не играют из-за нападения грабителей. Необычно, но их защитила другая банда



