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    Лондонская полиция опубликовала полное видео нападения на Колашинаца и Озила

    Полиция Лондона выложила видео нападения на игроков «Арсенала» Сеада Колашинаца и Месута Озила, которое произошло в июле.

    На видео нападение показано полностью – с момента, когда грабители подъехали к автомобилю Озила на мопеде. Один из преступников стал нападать на Колашинаца, который стоял рядом с авто, с похожим на нож предметом, однако босниец не испугался и сам набросился на злоумышленника. В итоге грабители в спешке покинули место преступления.

    Ранее оба подозреваемых сознались в попытке ограбления.

    Озил и Колашинац не играют из-за нападения грабителей. Необычно, но их защитила другая банда


    Источник: твиттер полиции Лондона

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