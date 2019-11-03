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  • Тедеско: «Уважаю мнение Черчесова. Надеюсь, скоро наша встреча с ним состоится»

Тедеско: «Уважаю мнение Черчесова. Надеюсь, скоро наша встреча с ним состоится»

3 ноября 2019, 14:55
7

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказал свое отношение к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Уважаю мнение и работу Черчесова. Здорово, что он смотрит и анализирует матчи, а также планирует состав на предстоящие матчи сборной. Он не видит Зобнина на позиции крайнего защитника? У него есть ещe три-четыре игрока на этой позиции и я уважаю его мнение.

Но у нас «Спартак», где решаются другие тактические задачи. Считаю, что Роман отлично справился на этой позиции и, может быть, ещe сыграет на ней. Он универсальный игрок и хорошо выступает в любом амплуа.

Мы ещe не встречались с Черчесовым, но это в планах. Мне эта встреча была бы очень интересна. Он важный тренер как для сборной, так и для «Спартака», ведь он тоже тренирует наших футболистов во время сборов национальной команды.

Надеюсь, скоро эта встреча состоится. К сожалению, в последнее время у нас очень плотный график», – сказал Тедеско на пресс-конференции перед матчем 15-го тура РПЛ с «Арсеналом» (4 ноября).

Тедеско: «Спартак» знает нынешнюю ситуацию, нет никакого смысла смотреть на таблицу»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Черчесов Станислав Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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rash1959
1572782607
Доминик, не надо с ним встречаться, заразишься.
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vka1970
1572794127
Молодец Тед. Так держать.
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NEONFOL
1572796563
Черчесов сам больше хочет встретиться, узнать как из полуживой команды состряпать более менее
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Диктор
1572806913
Считаю Тедеско умным и тактичным тренером.
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