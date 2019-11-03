Тедеско: «Уважаю мнение Черчесова. Надеюсь, скоро наша встреча с ним состоится»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказал свое отношение к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Уважаю мнение и работу Черчесова. Здорово, что он смотрит и анализирует матчи, а также планирует состав на предстоящие матчи сборной. Он не видит Зобнина на позиции крайнего защитника? У него есть ещe три-четыре игрока на этой позиции и я уважаю его мнение.

Но у нас «Спартак», где решаются другие тактические задачи. Считаю, что Роман отлично справился на этой позиции и, может быть, ещe сыграет на ней. Он универсальный игрок и хорошо выступает в любом амплуа.

Мы ещe не встречались с Черчесовым, но это в планах. Мне эта встреча была бы очень интересна. Он важный тренер как для сборной, так и для «Спартака», ведь он тоже тренирует наших футболистов во время сборов национальной команды.

Надеюсь, скоро эта встреча состоится. К сожалению, в последнее время у нас очень плотный график», – сказал Тедеско на пресс-конференции перед матчем 15-го тура РПЛ с «Арсеналом» (4 ноября).

Тедеско: «Спартак» знает нынешнюю ситуацию, нет никакого смысла смотреть на таблицу»