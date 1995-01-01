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    Тедеско: «Уважаю мнение Черчесова. Надеюсь, скоро наша встреча с ним состоится»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказал свое отношение к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

    «Уважаю мнение и работу Черчесова. Здорово, что он смотрит и анализирует матчи, а также планирует состав на предстоящие матчи сборной. Он не видит Зобнина на позиции крайнего защитника? У него есть ещe три-четыре игрока на этой позиции и я уважаю его мнение.

    Но у нас «Спартак», где решаются другие тактические задачи. Считаю, что Роман отлично справился на этой позиции и, может быть, ещe сыграет на ней. Он универсальный игрок и хорошо выступает в любом амплуа.

    Мы ещe не встречались с Черчесовым, но это в планах. Мне эта встреча была бы очень интересна. Он важный тренер как для сборной, так и для «Спартака», ведь он тоже тренирует наших футболистов во время сборов национальной команды.

    Надеюсь, скоро эта встреча состоится. К сожалению, в последнее время у нас очень плотный график», – сказал Тедеско на пресс-конференции перед матчем 15-го тура РПЛ с «Арсеналом» (4 ноября).

    Тедеско: «Спартак» знает нынешнюю ситуацию, нет никакого смысла смотреть на таблицу»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1063

      rash1959 36 минут назад

      Доминик, не надо с ним встречаться, заразишься.

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      Рейтинг: +2720

      InterMilLano1908 > rash1959 16 минут назад

      Чем? Усами?))) или потом на передачу к Соловьёву пойдет говорить что Украина зло)))

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