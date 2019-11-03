Тедеско: «Спартак» знает нынешнюю ситуацию, нет никакого смысла смотреть на таблицу»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о восприятии текущего положения команды в турнирной таблице.

«Мы знаем нашу нынешнюю ситуацию, но нет никакого смысла смотреть на таблицу. Будем идти от игры к игре и стараться выиграть как можно больше.

Что касается матча «Зенит» — ЦСКА, то я смотрел только хайлайты. Полностью матч не видел, потому что все время уходит на подготовку к предстоящему матчу. Все мысли только о своей команде», – сказал Тедеско на пресс-конференции.