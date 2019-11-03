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  • Тедеско: «Спартак» знает нынешнюю ситуацию, нет никакого смысла смотреть на таблицу»

Тедеско: «Спартак» знает нынешнюю ситуацию, нет никакого смысла смотреть на таблицу»

3 ноября 2019, 14:25
10

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о восприятии текущего положения команды в турнирной таблице.

«Мы знаем нашу нынешнюю ситуацию, но нет никакого смысла смотреть на таблицу. Будем идти от игры к игре и стараться выиграть как можно больше.

Что касается матча «Зенит»ЦСКА, то я смотрел только хайлайты. Полностью матч не видел, потому что все время уходит на подготовку к предстоящему матчу. Все мысли только о своей команде», – сказал Тедеско на пресс-конференции.

  • В следующем матче «Спартак» сыграет с «Арсеналом».
  • Встреча на «Открытие Арене» состоится 4 ноября, начало – в 19:00 (мск).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (10)
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NEONFOL
1572783248
пока на позитиве, едем дальше и учимся играть по немецки
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vka1970
1572794054
От правильной печки плясать начал Тед. От обороны.
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Диктор
1572806683
Полностью согласен-итог покажет.
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батог
1572806718
Успехов Тед !!!
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