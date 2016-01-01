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    Тедеско: «Спартак» знает нынешнюю ситуацию, нет никакого смысла смотреть на таблицу»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о восприятии текущего положения команды в турнирной таблице.

    «Мы знаем нашу нынешнюю ситуацию, но нет никакого смысла смотреть на таблицу. Будем идти от игры к игре и стараться выиграть как можно больше.

    Что касается матча «Зенит»ЦСКА, то я смотрел только хайлайты. Полностью матч не видел, потому что все время уходит на подготовку к предстоящему матчу. Все мысли только о своей команде», – сказал Тедеско на пресс-конференции.

    • В следующем матче «Спартак» сыграет с «Арсеналом».
    • Встреча на «Открытие Арене» состоится 4 ноября, начало – в 19:00 (мск).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +356

      alarm 25 минут назад

      позор хрякам!

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      Рейтинг: +167

      NEONFOL 25 минут назад

      пока на позитиве, едем дальше и учимся играть по немецки

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      Рейтинг: +1071

      Genz 47 минут назад

      Я через пресс атташе Спартака раньше передал письмо тедеску с просьбой отстранить от команды Мирзова, Джано, Ещенко и Гулиева. Он буксуют игру. И тедеско прислушался к просьбе. Только Гулиев на замене, остальные вон

      0
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      Рейтинг: +1071

      Genz 57 минут назад

      Тедэска защиту грамотно строит. Атака через Бакаева пошла.

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