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  • «Евро-Футбол»: ЦСКА не уволит Гончаренко как минимум до конца чемпионата

«Евро-Футбол»: ЦСКА не уволит Гончаренко как минимум до конца чемпионата

2 ноября 2019, 18:37
8

ЦСКА доверяет главному тренеру Виктору Гончаренко и не планирует его увольнять как минимум до конца чемпионата России, пишет «Евро-Футбол». Работа по поиску замены белорусу не ведется.

Сам Гончаренко также настроен продолжать работу в ЦСКА, намерений подать в отставку у него нет. На текущей неделе москвичи прошли в 1/4 финала Кубка России, минимально обыграв «Уфу».

  • Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.
  • Команда в РПЛ идет пятой.
  • В 19:00 по Москве ЦСКА начнет матч 15 тура РПЛ против «Зенита».

Источник: «Евро-Футбол»

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Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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Ubuntu
1572709428
Не в тренере проблемы, а в подборе игроков, нет напа, нет чистого опорника, защитники не дотягивает до уровня ЦСКА
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Axe111
1572714090
Фантастические известия
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lidiyatuzov
1572715691
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://ogo.gl/anticam
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paracetamol
1572719195
Думаю, в первую пятерку коне не попадут.
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vladimir-7
1572763084
ЦСКА и даже не задумывается над тем, чтобы увольнять В.Ганчаренко. Откуда такая фантазия?
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