«Евро-Футбол»: ЦСКА не уволит Гончаренко как минимум до конца чемпионата

ЦСКА доверяет главному тренеру Виктору Гончаренко и не планирует его увольнять как минимум до конца чемпионата России, пишет «Евро-Футбол». Работа по поиску замены белорусу не ведется.

Сам Гончаренко также настроен продолжать работу в ЦСКА, намерений подать в отставку у него нет. На текущей неделе москвичи прошли в 1/4 финала Кубка России, минимально обыграв «Уфу».