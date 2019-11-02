«Евро-Футбол»: ЦСКА не уволит Гончаренко как минимум до конца чемпионата

ЦСКА доверяет главному тренеру Виктору Гончаренко и не планирует его увольнять как минимум до конца чемпионата России, пишет «Евро-Футбол». Работа по поиску замены белорусу не ведется.
Сам Гончаренко также настроен продолжать работу в ЦСКА, намерений подать в отставку у него нет. На текущей неделе москвичи прошли в 1/4 финала Кубка России, минимально обыграв «Уфу».
- Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.
- Команда в РПЛ идет пятой.
- В 19:00 по Москве ЦСКА начнет матч 15 тура РПЛ против «Зенита».
Источник: «Евро-Футбол»
Футбольное издание, основанное в 1999 году. Посещаемость сайта - более двух миллионов уникальных визитов каждый месяц.