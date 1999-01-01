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    «Евро-Футбол»: ЦСКА не уволит Гончаренко как минимум до конца чемпионата

    ЦСКА доверяет главному тренеру Виктору Гончаренко и не планирует его увольнять как минимум до конца чемпионата России, пишет «Евро-Футбол». Работа по поиску замены белорусу не ведется.

    Сам Гончаренко также настроен продолжать работу в ЦСКА, намерений подать в отставку у него нет. На текущей неделе москвичи прошли в 1/4 финала Кубка России, минимально обыграв «Уфу».

    • Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.
    • Команда в РПЛ идет пятой.
    • В 19:00 по Москве ЦСКА начнет матч 15 тура РПЛ против «Зенита».

    Источник: «Евро-Футбол»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      lidiyatuzov 16 минут назад

      а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://ogo.gl/anticam

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      Рейтинг: +1566

      Axe111 43 минуты назад

      Фантастические известия

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      Рейтинг: +2093

      Ubuntu 2 часа назад

      Не в тренере проблемы, а в подборе игроков, нет напа, нет чистого опорника, защитники не дотягивает до уровня ЦСКА

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      Рейтинг: +278

      Николай71 > Ubuntu 1 час назад

      Все правильно ты сказал!

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      Рейтинг: +967

      Niko > Ubuntu 50 минут назад

      Полностью согласен!

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      Рейтинг: +2583

      InterMilLano1908 > Ubuntu 42 минуты назад

      Любой адекватный человек это знает, а все эти напады это либо дураки либо проплаченые статьи для дизбаланса в команде и только фанаты спартака на это ведутся вот и меняют по 2-3 тренера за сезон

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