Семак: «ЦСКА в матче с «Зенитом» будет выкладываться на 150 процентов. Мы тоже будем сражаться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 15 тура РПЛ против ЦСКА. Встреча состоится завтра, 2 ноября.

– У армейцев сейчас не лучшая полоса в чемпионате, однако матчи «Зенита» и ЦСКА – всегда принципиальные. Чего ждете именно от этой и как себя могут повести команды на поле?

– Мне кажется, ни один тренер не обращает внимания на то «серая» полоса или еще какая-то, на предыдущие матчи. Есть ближайший, к которому команда и готовится.

Уверен, армейцы будут выкладываться на 150 процентов, чтобы добыть победу в Санкт-Петербурге. Она и нам нужна, поэтому и «Зенит» будет сражаться ради победы.