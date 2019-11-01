Семак: «ЦСКА в матче с «Зенитом» будет выкладываться на 150 процентов. Мы тоже будем сражаться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 15 тура РПЛ против ЦСКА. Встреча состоится завтра, 2 ноября.
– У армейцев сейчас не лучшая полоса в чемпионате, однако матчи «Зенита» и ЦСКА – всегда принципиальные. Чего ждете именно от этой и как себя могут повести команды на поле?
– Мне кажется, ни один тренер не обращает внимания на то «серая» полоса или еще какая-то, на предыдущие матчи. Есть ближайший, к которому команда и готовится.
Уверен, армейцы будут выкладываться на 150 процентов, чтобы добыть победу в Санкт-Петербурге. Она и нам нужна, поэтому и «Зенит» будет сражаться ради победы.
- Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по Москве.
- «Зенит» с отрывом лидирует в чемпионате.
- ЦСКА занимает пятое место.
Источник: «Матч ТВ»