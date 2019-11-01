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  • Семак: «ЦСКА в матче с «Зенитом» будет выкладываться на 150 процентов. Мы тоже будем сражаться»

Семак: «ЦСКА в матче с «Зенитом» будет выкладываться на 150 процентов. Мы тоже будем сражаться»

1 ноября 2019, 19:29
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 15 тура РПЛ против ЦСКА. Встреча состоится завтра, 2 ноября.

– У армейцев сейчас не лучшая полоса в чемпионате, однако матчи «Зенита» и ЦСКА – всегда принципиальные. Чего ждете именно от этой и как себя могут повести команды на поле?

– Мне кажется, ни один тренер не обращает внимания на то «серая» полоса или еще какая-то, на предыдущие матчи. Есть ближайший, к которому команда и готовится.

Уверен, армейцы будут выкладываться на 150 процентов, чтобы добыть победу в Санкт-Петербурге. Она и нам нужна, поэтому и «Зенит» будет сражаться ради победы.

  • Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по Москве.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в чемпионате.
  • ЦСКА занимает пятое место.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Семак Сергей
Комментарии (3)
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ZENIT*****
1572633596
А как иначе,хоть на 1000+1%, Зенит,за победой!
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Томик
1572634372
Да ладно. Томь тоже выкладывалась. Если Зенит не выиграет у такого цска, то грош им цена. Единственная разница будет - Зенит больше забьёт цска, чем забил Томи.
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portero
1572670004
Семак уже слил Локо, при бездарной игре, выпускай Крана, Шатова шланговать, Сантоса в оборону, и будут проблемы.
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