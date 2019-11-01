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    Семак: «ЦСКА в матче с «Зенитом» будет выкладываться на 150 процентов. Мы тоже будем сражаться»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 15 тура РПЛ против ЦСКА. Встреча состоится завтра, 2 ноября.

    – У армейцев сейчас не лучшая полоса в чемпионате, однако матчи «Зенита» и ЦСКА – всегда принципиальные. Чего ждете именно от этой и как себя могут повести команды на поле?

    – Мне кажется, ни один тренер не обращает внимания на то «серая» полоса или еще какая-то, на предыдущие матчи. Есть ближайший, к которому команда и готовится.

    Уверен, армейцы будут выкладываться на 150 процентов, чтобы добыть победу в Санкт-Петербурге. Она и нам нужна, поэтому и «Зенит» будет сражаться ради победы.

    • Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по Москве.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в чемпионате.
    • ЦСКА занимает пятое место.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2019 19:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1565

      Томик 2 часа назад

      Да ладно. Томь тоже выкладывалась. Если Зенит не выиграет у такого цска, то грош им цена. Единственная разница будет - Зенит больше забьёт цска, чем забил Томи.

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      Рейтинг: +337

      ZENIT***** 2 часа назад

      А как иначе,хоть на 1000+1%, Зенит,за победой!

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