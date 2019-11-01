«Удинезе» объявил об отставке главного тренера. На пост претендует Каррера

Главный тренер «Удинезе» Игор Тудор покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Исполнять обязанности главного тренера будет Лука Готти.

По информации Sky Sport Italia, фриульский клуб уже составил шорт-лист из пяти специалистов, среди них – экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера.