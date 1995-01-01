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    «Удинезе» объявил об отставке главного тренера. На пост претендует Каррера

    Главный тренер «Удинезе» Игор Тудор покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

    Исполнять обязанности главного тренера будет Лука Готти.

    По информации Sky Sport Italia, фриульский клуб уже составил шорт-лист из пяти специалистов, среди них – экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера.

    • «Удинезе» по итогам 10 туров занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.
    • Команда проиграла два последних матча с общим счетом 1:11.
    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.

    Источник: Официальный сайт «Удинезе»

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