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  • «Удинезе» объявил об отставке главного тренера. На пост претендует Каррера

«Удинезе» объявил об отставке главного тренера. На пост претендует Каррера

1 ноября 2019, 15:59
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Главный тренер «Удинезе» Игор Тудор покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Исполнять обязанности главного тренера будет Лука Готти.

По информации Sky Sport Italia, фриульский клуб уже составил шорт-лист из пяти специалистов, среди них – экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера.

  • «Удинезе» по итогам 10 туров занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.
  • Команда проиграла два последних матча с общим счетом 1:11.
  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.

Источник: Официальный сайт «Удинезе»
Италия. Серия А Удинезе Каррера Массимо Тудор Игор
Комментарии (1)
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алдан2014
1572616182
Пусть тебе повезёт Массимо!
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