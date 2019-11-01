Черчесов – о сборе в Сочи: «На черноморском побережье будет гораздо комфортнее, чем в Москве»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, чем обусловлен перенос сбора национальной команды в Сочи.

– До сбора национальной команды перед матчами с Бельгией и Сан-Марино осталось десять дней. К игре с Бельгией команда будет готовиться в Сочи. В чем причина такого решения?

– Мы проанализировали погоду в Москве и в Сочи за последние пять лет и пришли к выводу, что на черноморском побережье будет гораздо комфортнее для тренировочного процесса. К тому же специально для нашего сбора организаторы произвели реновацию газона на стадионе им. Метревели, поле там должно быть в отличном состоянии.

Учитывая то, что у нас период будет состоять из четырех тренировочных дней, мы остановили свой выбор на Сочи. Отправимся оттуда на игру в Санкт-Петербург во второй половине дня 14 ноября. В остальном подготовка пройдет по уже выверенному нами графику.