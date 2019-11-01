Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов – о сборе в Сочи: «На черноморском побережье будет гораздо комфортнее, чем в Москве»

Черчесов – о сборе в Сочи: «На черноморском побережье будет гораздо комфортнее, чем в Москве»

1 ноября 2019, 14:54
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, чем обусловлен перенос сбора национальной команды в Сочи.

– До сбора национальной команды перед матчами с Бельгией и Сан-Марино осталось десять дней. К игре с Бельгией команда будет готовиться в Сочи. В чем причина такого решения?

– Мы проанализировали погоду в Москве и в Сочи за последние пять лет и пришли к выводу, что на черноморском побережье будет гораздо комфортнее для тренировочного процесса. К тому же специально для нашего сбора организаторы произвели реновацию газона на стадионе им. Метревели, поле там должно быть в отличном состоянии.

Учитывая то, что у нас период будет состоять из четырех тренировочных дней, мы остановили свой выбор на Сочи. Отправимся оттуда на игру в Санкт-Петербург во второй половине дня 14 ноября. В остальном подготовка пройдет по уже выверенному нами графику.

  • 16 ноября Россия сыграет с Бельгией, а 19 ноября – с Сан-Марино.
  • Оба матча пройдут в рамках отбора Евро-2020.
  • Команда Черчесова досрочно завоевала путевку на чемпионат Европы.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1572616050
Всё очень просто почему Сочи - он к Зе Болотному приглядывается.
Ответить
Nesterenko
1572618527
Так надо было и матч провести в южной части (Краснодар, Сочи, Ростов).
Ответить
sobaka120982
1572625481
Не понимаю почему метревели? У нас же новейший фишт!!!
Ответить
Plyash
1572638313
Всё для Вас,милейшие.Играйте только достойно.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+