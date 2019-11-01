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    Черчесов – о сборе в Сочи: «На черноморском побережье будет гораздо комфортнее, чем в Москве»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, чем обусловлен перенос сбора национальной команды в Сочи.

    – До сбора национальной команды перед матчами с Бельгией и Сан-Марино осталось десять дней. К игре с Бельгией команда будет готовиться в Сочи. В чем причина такого решения?

    – Мы проанализировали погоду в Москве и в Сочи за последние пять лет и пришли к выводу, что на черноморском побережье будет гораздо комфортнее для тренировочного процесса. К тому же специально для нашего сбора организаторы произвели реновацию газона на стадионе им. Метревели, поле там должно быть в отличном состоянии.

    Учитывая то, что у нас период будет состоять из четырех тренировочных дней, мы остановили свой выбор на Сочи. Отправимся оттуда на игру в Санкт-Петербург во второй половине дня 14 ноября. В остальном подготовка пройдет по уже выверенному нами графику.

    • 16 ноября Россия сыграет с Бельгией, а 19 ноября – с Сан-Марино.
    • Оба матча пройдут в рамках отбора Евро-2020.
    • Команда Черчесова досрочно завоевала путевку на чемпионат Европы.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2477

      Nesterenko 55 минут назад

      Так надо было и матч провести в южной части (Краснодар, Сочи, Ростов).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +534

      Давид59 1 час назад

      Всё очень просто почему Сочи - он к Зе Болотному приглядывается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1864

      Борат 2 часа назад

      Странно, что канары не выбрал!

      2
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      ...
      Рейтинг: +965

      Джой > Борат 1 час назад

      Ничего странного)
      Там действительно климат лучше,чем у нас.
      Сам туда переехать хочу, там тоже Зенит есть хахах

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      Рейтинг: +10106

      vladimir-7 > Джой 27 минут назад

      Там Солнце в зените.

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