Джикия – о Ларссоне: «Он классный футболист. Поэтому пусть продолжает дальше – мы не против»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе над «Ростовом» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Первый гол? Да как всегда – не знал, кому отдать. Прострелил, а Джордан классно открылся. Касание – гол, ассист у меня. Спасибо ему большое, что так классно сыграл. Дай бог, чтобы забивал и дальше. Он классный футболист. Поэтому пусть продолжает дальше – мы не против.

Схема когда меняется, то все меняется. Я и раньше играл в три защитника. Никаких проблем нет, но для адаптации требуется еще время. Будем дальше работать и улучшать свою игру. Слава богу, получается», – заявил Джикия.