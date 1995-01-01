Джикия – о Ларссоне: «Он классный футболист. Поэтому пусть продолжает дальше – мы не против»

Дело не в игроке, а в тренере.В его видении игрока и месте на поле в зависимости от соперника, что Тед не устаёт повторять.При Пинджаке нам даже ничья бы не светила в последних двух матчах.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе над «Ростовом» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.
«Первый гол? Да как всегда – не знал, кому отдать. Прострелил, а Джордан классно открылся. Касание – гол, ассист у меня. Спасибо ему большое, что так классно сыграл. Дай бог, чтобы забивал и дальше. Он классный футболист. Поэтому пусть продолжает дальше – мы не против.
Схема когда меняется, то все меняется. Я и раньше играл в три защитника. Никаких проблем нет, но для адаптации требуется еще время. Будем дальше работать и улучшать свою игру. Слава богу, получается», – заявил Джикия.
- «Спартак» в 1/4 финала сыграет против ЦСКА.
- Неофициальная дата матча – 4 марта.