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    Джикия – о Ларссоне: «Он классный футболист. Поэтому пусть продолжает дальше – мы не против»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе над «Ростовом» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

    «Первый гол? Да как всегда – не знал, кому отдать. Прострелил, а Джордан классно открылся. Касание – гол, ассист у меня. Спасибо ему большое, что так классно сыграл. Дай бог, чтобы забивал и дальше. Он классный футболист. Поэтому пусть продолжает дальше – мы не против.

    Схема когда меняется, то все меняется. Я и раньше играл в три защитника. Никаких проблем нет, но для адаптации требуется еще время. Будем дальше работать и улучшать свою игру. Слава богу, получается», – заявил Джикия.

    • «Спартак» в 1/4 финала сыграет против ЦСКА.
    • Неофициальная дата матча – 4 марта.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +9441

      vka1970 58 минут назад

      Дело не в игроке, а в тренере.В его видении игрока и месте на поле в зависимости от соперника, что Тед не устаёт повторять.При Пинджаке нам даже ничья бы не светила в последних двух матчах.

      0
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      Рейтинг: +2379

      maygli 1 час назад

      Да-а... просто удивительно.

      1
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      Рейтинг: +4051

      filosof sparty 2 часа назад

      Ещё недавно просто тошнило от Ларссона. От его бесполезности и беспомощности. Тедеско как-то по новому его открыл, мне кажется он стал чаще бывать в пределах штрафной и там его юркость играет на руку. Но всё же ещё рано для полноценных выводов

      1
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      Рейтинг: +727

      spam2009 > filosof sparty 1 час назад

      При Кононове вся команда не знала что делать на поле, не только Ларссон

      1
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      Рейтинг: +7274

      silver29 2 часа назад

      Ларссон просто открытие, с каждым матчем все больше нравится.

      2
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      Рейтинг: +8723

      Диктор 3 часа назад

      Прикинь и мы ЗА...........

      3
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      Рейтинг: +20765

      oyabun 3 часа назад

      Мы тоже совсем не против -пусть забивают и Ларссон и Понсе и Шюррле! )

      4
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      Рейтинг: +6220

      piligrim1986 3 часа назад

      гол и правда породистый получился, Джордан-таки от папы что-то унаследовал))) главное, чтобы продолжал

      4
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