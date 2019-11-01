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  • Джикия – о Ларссоне: «Он классный футболист. Поэтому пусть продолжает дальше – мы не против»

Джикия – о Ларссоне: «Он классный футболист. Поэтому пусть продолжает дальше – мы не против»

1 ноября 2019, 06:25
11

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе над «Ростовом» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Первый гол? Да как всегда – не знал, кому отдать. Прострелил, а Джордан классно открылся. Касание – гол, ассист у меня. Спасибо ему большое, что так классно сыграл. Дай бог, чтобы забивал и дальше. Он классный футболист. Поэтому пусть продолжает дальше – мы не против.

Схема когда меняется, то все меняется. Я и раньше играл в три защитника. Никаких проблем нет, но для адаптации требуется еще время. Будем дальше работать и улучшать свою игру. Слава богу, получается», – заявил Джикия.

  • «Спартак» в 1/4 финала сыграет против ЦСКА.
  • Неофициальная дата матча – 4 марта.

Источник: YouTube-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Джикия Георгий Ларссон Джордан
Комментарии (11)
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piligrim1986
1572581218
гол и правда породистый получился, Джордан-таки от папы что-то унаследовал))) главное, чтобы продолжал
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oyabun
1572581578
Мы тоже совсем не против -пусть забивают и Ларссон и Понсе и Шюррле! )
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Диктор
1572582764
Прикинь и мы ЗА...........
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filosof sparty
1572587596
Ещё недавно просто тошнило от Ларссона. От его бесполезности и беспомощности. Тедеско как-то по новому его открыл, мне кажется он стал чаще бывать в пределах штрафной и там его юркость играет на руку. Но всё же ещё рано для полноценных выводов
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maygli
1572587960
Да-а... просто удивительно.
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vka1970
1572591401
Дело не в игроке, а в тренере.В его видении игрока и месте на поле в зависимости от соперника, что Тед не устаёт повторять.При Пинджаке нам даже ничья бы не светила в последних двух матчах.
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Mister_Tomsk
1572595560
дай бог, но мне кажется, это временно.
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батог
1572597735
А еще все притрутся друг к другу ! Все покупки этого года у себя в командах играли очень не плохо ! Короче, ждем весны !!!
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Plyash
1572640529
Джикия,не закапитанился ли ты? При всём уважении к тебе,это вопрос тренерского состава.
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