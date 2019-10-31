Бийол: «Мой гол «Уфе» круче, чем финт Зидана»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал свой победный гол в ворота «Уфы» в матче 1/4 финала Кубка России (1:0).

«Я увидел, что Никси на мяче. Он сделал на меня хорошую передачу, я был впереди, нам нужно было забивать. В последних матчах у нас не было голов. Сейчас, когда забил, это было прямо «Фух!» Очень хорошо, что мы выиграли.

Круче, чем финт Зидана? Да, конечно! Это был хороший гол, я очень рад ему. И рад за команду, мы – единое целое. Сейчас против «Зенита» нам будет чуть-чуть легче. Впереди очень важная игра, мы наконец смогли забить гол, и это нам поможет», – сказал Бийол.

ЦСКА обыграл «Уфу» благодаря голу Бийола на 93-й минуте.

До матча с уфимцами армейцы проиграли две игры со счетом 0:1.