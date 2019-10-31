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    Бийол: «Мой гол «Уфе» круче, чем финт Зидана»

    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал свой победный гол в ворота «Уфы» в матче 1/4 финала Кубка России (1:0).

    «Я увидел, что Никси на мяче. Он сделал на меня хорошую передачу, я был впереди, нам нужно было забивать. В последних матчах у нас не было голов. Сейчас, когда забил, это было прямо «Фух!» Очень хорошо, что мы выиграли.

    Круче, чем финт Зидана? Да, конечно! Это был хороший гол, я очень рад ему. И рад за команду, мы – единое целое. Сейчас против «Зенита» нам будет чуть-чуть легче. Впереди очень важная игра, мы наконец смогли забить гол, и это нам поможет», – сказал Бийол.

    • ЦСКА обыграл «Уфу» благодаря голу Бийола на 93-й минуте.
    • До матча с уфимцами армейцы проиграли две игры со счетом 0:1.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    31.10.2019 15:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8253

      cska-62 2 часа назад

      Гол - шедевр!

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      Рейтинг: +540

      playsh 5 часов назад

      В таких случаях я говорю,Бийол от скромности не умрёт

      1
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      Рейтинг: +10105

      vladimir-7 9 часов назад

      Зенит, это не Уфа и легче не будет, это надо помнить.

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      Рейтинг: +6845

      ivanthebest 9 часов назад

      Ну нифига себе у него самомнение)

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      Рейтинг: +885

      Football06 10 часов назад

      В матче с зенитом нам будет легче ))) ага легче ))лучше бойтесь чтоб не разгромили

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      Рейтинг: +3522

      dinar7777dinar 10 часов назад

      Все знают это как финт Зидана когда ещё до него это исполнили Игрок Лиона Серж Кьеза.

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