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Бийол: «Мой гол «Уфе» круче, чем финт Зидана»

31 октября 2019, 15:37
9

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал свой победный гол в ворота «Уфы» в матче 1/4 финала Кубка России (1:0).

«Я увидел, что Никси на мяче. Он сделал на меня хорошую передачу, я был впереди, нам нужно было забивать. В последних матчах у нас не было голов. Сейчас, когда забил, это было прямо «Фух!» Очень хорошо, что мы выиграли.

Круче, чем финт Зидана? Да, конечно! Это был хороший гол, я очень рад ему. И рад за команду, мы – единое целое. Сейчас против «Зенита» нам будет чуть-чуть легче. Впереди очень важная игра, мы наконец смогли забить гол, и это нам поможет», – сказал Бийол.

  • ЦСКА обыграл «Уфу» благодаря голу Бийола на 93-й минуте.
  • До матча с уфимцами армейцы проиграли две игры со счетом 0:1.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Кубок ЦСКА Уфа Бийол Яка
Комментарии (9)
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dinar7777dinar
1572526287
Все знают это как финт Зидана когда ещё до него это исполнили Игрок Лиона Серж Кьеза.
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Football06
1572526753
В матче с зенитом нам будет легче ))) ага легче ))лучше бойтесь чтоб не разгромили
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ivanthebest
1572529616
Ну нифига себе у него самомнение)
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vladimir-7
1572529781
Зенит, это не Уфа и легче не будет, это надо помнить.
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Plyash
1572542760
В таких случаях я говорю,Бийол от скромности не умрёт
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cska-62
1572552447
Гол - шедевр!
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SunRomeS
1572589918
Он не умрёт, а Зениту стоит бояться - бой дадут мама не горюй!
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ilichkadr
1572591414
Бийолу до Зидана как пешеходу до Луны.
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