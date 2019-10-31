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  • Медведев: «Задача «Зенита» – побеждать и в РПЛ, и в Лиге чемпионов, и в Кубке России»

Медведев: «Задача «Зенита» – побеждать и в РПЛ, и в Лиге чемпионов, и в Кубке России»

31 октября 2019, 13:56
19

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выход клуба в 1/4 финала Кубка России в результате победы над «Томью» (4:0).

«Мы очень серьезно готовились, так же, как к матчам чемпионата и Лиги чемпионов. Привлекли всех ребят, которые были готовы играть. Забили красивые голы, Александр Васютин дебютировал в официальном матче, теперь будем двигаться дальше.

У нас задача: побеждать на всех трех фронтах – это и чемпионат России, и Лига чемпионов, и, конечно же, Кубок России. Получается очень интересная сетка; следующая игра с «Ахматом», непростым соперником.

Вот говорят о престиже этого соревнования, а престиж можно поднять только собственными руками – и РФС, и лиг, и клубов. Думаю, наш кубок, с учетом истории, заслуживает не меньшего веса, чем Кубок короля в Испании», – сказал Медведев.

Медведев: «Главная цель «Зенита» – стать чемпионами»


Источник: ТАСС
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (19)
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Vseok
1572521456
Господин Медведев, мне кажется,находится в параллельной вселенной,раз повествует о победе, на секундочку!в Лиге Чемпионов!
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BAIv
1572521459
Мы помним прошлый год, после слов этого чудака Зенит слил ЛЕ и кубок
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Вомбат
1572523355
Медведев не идиот. Просто он не умеет ясно выражать свои мысли. Он, конечно, имел в виду, что перед Зенитом стоит задача побеждать в каждом матче ЛЧ, не играя на ничью даже в гостях. Он не сказал, что задача состоит в том, чтобы выиграть эту лигу.
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Mister_Tomsk
1572523867
Ну дай бог, очки в копилку не помешают.
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dimag
1572526486
Кто бы сомневался, у вас состава на три команды со скамейками.
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vladimir-7
1572527494
Ну всё, теперь Барселона, Ювентус, Арсенал и др. клубы Европы уйдут с футбольной арены, останется только Зенит.
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Волька
1572529615
Медведь с мусорки сошел с ума
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upiter622
1572530773
Все правильно сказал,а как же иначе,он же директор!
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yaran56
1572533947
Видимо давно в аптеку не забегал, бредит бедолага.
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paracetamol
1572548512
С такой игрой все возможно.
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