Медведев: «Задача «Зенита» – побеждать и в РПЛ, и в Лиге чемпионов, и в Кубке России»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выход клуба в 1/4 финала Кубка России в результате победы над «Томью» (4:0).

«Мы очень серьезно готовились, так же, как к матчам чемпионата и Лиги чемпионов. Привлекли всех ребят, которые были готовы играть. Забили красивые голы, Александр Васютин дебютировал в официальном матче, теперь будем двигаться дальше.

У нас задача: побеждать на всех трех фронтах – это и чемпионат России, и Лига чемпионов, и, конечно же, Кубок России. Получается очень интересная сетка; следующая игра с «Ахматом», непростым соперником.

Вот говорят о престиже этого соревнования, а престиж можно поднять только собственными руками – и РФС, и лиг, и клубов. Думаю, наш кубок, с учетом истории, заслуживает не меньшего веса, чем Кубок короля в Испании», – сказал Медведев.

Медведев: «Главная цель «Зенита» – стать чемпионами»



