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    Медведев: «Задача «Зенита» – побеждать и в РПЛ, и в Лиге чемпионов, и в Кубке России»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выход клуба в 1/4 финала Кубка России в результате победы над «Томью» (4:0).

    «Мы очень серьезно готовились, так же, как к матчам чемпионата и Лиги чемпионов. Привлекли всех ребят, которые были готовы играть. Забили красивые голы, Александр Васютин дебютировал в официальном матче, теперь будем двигаться дальше.

    У нас задача: побеждать на всех трех фронтах – это и чемпионат России, и Лига чемпионов, и, конечно же, Кубок России. Получается очень интересная сетка; следующая игра с «Ахматом», непростым соперником.

    Вот говорят о престиже этого соревнования, а престиж можно поднять только собственными руками – и РФС, и лиг, и клубов. Думаю, наш кубок, с учетом истории, заслуживает не меньшего веса, чем Кубок короля в Испании», – сказал Медведев.

    Медведев: «Главная цель «Зенита» – стать чемпионами»


    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии10
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      Рейтинг: +862

      Mister_Tomsk 11 минут назад

      Ну дай бог, очки в копилку не помешают.

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      Рейтинг: +7004

      Вомбат 19 минут назад

      Медведев не идиот. Просто он не умеет ясно выражать свои мысли. Он, конечно, имел в виду, что перед Зенитом стоит задача побеждать в каждом матче ЛЧ, не играя на ничью даже в гостях. Он не сказал, что задача состоит в том, чтобы выиграть эту лигу.

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      Рейтинг: +532

      seth343 24 минуты назад

      Человек-губа)))))

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      Рейтинг: +1022

      Фанат Рубина 43 минуты назад

      иди проспись алкаш!
      победа в лч и зенит это разные вещи.

      вам бы из группы сначала выйти

      0
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      Рейтинг: +509

      KPCCSPB > Фанат Рубина 33 минуты назад

      А вам убогим не вылететь бы в пердив, сиди и молись

      1
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      Рейтинг: +862

      Mister_Tomsk > Фанат Рубина 11 минут назад

      Разворовали весь Рубин, и теперь сидите пердите в сторону клубов с баблом,..

      0
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      Рейтинг: +2926

      BAIv 51 минуту назад

      Мы помним прошлый год, после слов этого чудака Зенит слил ЛЕ и кубок

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      Рейтинг: +232

      Vseok 51 минуту назад

      Господин Медведев, мне кажется,находится в параллельной вселенной,раз повествует о победе, на секундочку!в Лиге Чемпионов!

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      Рейтинг: +509

      KPCCSPB > Vseok 31 минуту назад

      В матчах, а не в турнире, вы читать вообще умеете?

      0
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      Рейтинг: +7004

      Вомбат > Vseok 19 минут назад

      см. выше.

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